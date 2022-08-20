Anayasa Mahkemesi'nden 'bebeğe yanlış tedavi' kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ameliyatla ilgili açılan davada karar verdi. AYM, “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012’de dünyaya gelen bebeğin yemek borusuyla midesi arasında bağlantı bulunmadığı belirlendi. Ameliyatla müdahale edilmesine karşın bebek ağız yoluyla beslenemedi.
Damar yoluyla yapılan beslemenin damar dışına sızması sonucu bebeğin elinde ödem oluştu. Bunun sonucunda bebek engellilik tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aile, tedavi sürecinde ağır kusur bulunduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı’na tazminat davası açtı.
YÜZDE 51 ENGELLİ
İdare Mahkemesi, personel hatası bulunmadığına ilişkin bilirkişi raporu üzerine davayı reddetti. Bu kararın istinafta bozulması sonrası Bölge İdare Mahkemesi aileye 50 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.
Söz konusu tazminat kararının ardından üniversite hastanesinde heyet karşısına çıkan bebeğin yüzde 51 oranında engelli olduğu belirlendi. Aile, tazminat istemiyle yeniden dava açmak istedi. İstinaf ve İdare Mahkemesi’nin ailenin bu istemini reddetmeleri üzerine AYM’ye bireysel başvuru yapıldı.
Yüksek Mahkeme, “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Ankara 15. İdare Mahkemesi AYM’nin kararı üzerine yeniden yargılama yapacak.
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