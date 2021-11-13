Bazı kişilerin Covid-19’u ağır geçirmesinin sebebi belli oldu

13 Kasım 2021 Cumartesi, 10:34

ABD'de yapılan bir araştırma, bazı Covid-19 hastalarının neden virüsü daha ağır geçirdiğini ortaya çıkardı.

Doktorlar Cinthya Pena Orbea ve Reena Mehra’nın yönettiği araştırmanın sonuçları JAMA Network Open’da yayınlandı.

Araştırmada uyku apnesi olanların Covid-19’u daha ağır geçirdiği tespit edildi. 5 bin 402 hastanın verilerini takip eden bilim insanları, bu sendromun hastalanma riskini artırıp artırmadığına dair bir inceleme yapmadı. Uyku apnesinin ölüm oranlarını da artırdığı açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre araştırmada, uyku apnesine iyi gelen “solunum cihazları” ve oksijen konsantratörü gibi tedavi yöntemi araçlarının ağır Covid-19 vakalarındaki riski azaltıp azaltmayacağına dair bir bilgi verilmedi.