Birlik Sağlık Sen’den şiddetle mücadele için kanun çağrısı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:23

Birlik Sağlık Sen Kadınlar Komisyonu, sendikanın İzmir Şubesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın toplantısı yaptı. Açıklamaya, Birlik Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşegül Karaca, Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Birlik Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran'ın yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı.

Komisyon Başkanı Karaca şunları söyledi:

“Bugün Birlik Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanmış bulunmaktayız. Bundan 167 yıl önce, 8 Mart 1857 de ABD’nin New York kentindeki bir tekstil fabrikasında grevci işçilere polisin saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin kurulan barikatlar nedeniyle kaçamamaları sonucunda 120 kadın işçinin ölmesi ile başlayan kadınların örgütlenmesi ve hak talebinde bulunmalarının sonucunda 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir.”

“KADINLARIN, HAKLARINA KAVUŞMALARI İÇİN DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİYİZ”

Kadınların, haklarına kavuşmaları için birçok sorunla mücadele ettiklerine vurgu yapan Karaca, “Her yıl olduğu gibi, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını kutlamak ve kadın hakları mücadelesini anmak için kadınlar olarak yılda bir kez de olsa fırsat buluyoruz. Ancak, unutmamalıyız ki, halen dünya genelinde bir çok toplumda, birçok kadının hakları ihlal edilmekte ve eşitsizlik yaşanmaktadır. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, çocuk gelinler, ekonomik eşitsizlik ve siyasi katılımda yaşanan kısıtlamalar gibi pek çok sorunla mücadele eden kadınların haklarına kavuşmaları için daha fazla çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

“KADIN HAKLARI İNSAN HAKLARININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Kadınların görmezden gelinip ihmal edildiği toplumların varlığını sürdürebilmesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken Karaca, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, 'Dünya üzerindeki gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Kadınlarımız hayatın her yerinde; ailede, iş hayatında, toplumda, sanatta kültürde ve eğitimde, toplumun temel taşlarıdır. Ve her bir kadın kendi alanında önemli bir rol oynamaktadır. Kadın hakları insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kadın hakları konusunda mücadele etmek, daha adil, daha eşit ve daha kapsayıcı bir toplumun inşası için önemli bir adımdır. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'de, kadınlar 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun ile birlikte birtakım haklara kavuşmuştur. 1934 yılında ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş, bu tarihten itibaren kadınlar bireysel anlamda önemli bir hak olan seçme hakkını kullanabilmekte teşvik edilmiş ve desteklenmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN CİNSİYET AYRIMCILIĞINI ORTADAN KALDIRACAK ETKİN POLİTİKALAR İZLENMELİ”

Kadına yönelik şiddetle mücadele için cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak politikaların izlenmesi ve kanunların çıkarılması gerektiğinin altını çizen Karaca, “Özellikle son yıllarda, kadınlara yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin ve çocuk gelinlerin sayısının her geçen gün daha çok artması, çok ciddi boyutlara ulaşması toplumumuzun kanayan yarasıdır. Genel olarak kadınlarımız, gerek ev gerek iş ortamında şiddetin her türlüsüne maruz kalmaktadırlar. Şiddetle mücadele için öncelikle cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak etkin politikalar izlenmeli ve kanunlar çıkartılmalıdır” diye konuştu.

“ŞÜPHELİ VE KATİLLER CAYDIRICI CEZA ALMADIKÇA ŞİDDET BOYUTU HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR”

Kamuoyuna yansıyan verilere göre; Türkiye'de sadece 27 Şubat Salı günü 24 saatte 7 kadının, son 10 yılda ise 3 bin 850 kadının öldürüldüğünü söyleyen Karaca, “Şüpheli ve katiller caydırıcı ceza almadıkça, önleyici tedbirler bulunmadıkça şiddet boyutu her geçen gün artmaktadır” dedi.