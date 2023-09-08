Bu ilacı kullananlar dikkat! DSÖ Türkiye'deki hastaları uyardı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:45

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan "DEFITELIO" adlı ilacın sahte partilerine karşı uyarıda bulundu. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre sahte ilacın bir partisi nisan ayında Hindistan'da, temmuz ayında ise Türkiye'de tespit edildi. DEFITELIO, ağır hepatik veno-oklüzyon hastalığı (VOD) olarak bilinen bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan bir ilaç.

DEFITELIO'nun gerçek üreticisi iddiaları doğruladı.

Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre;

-Gerçek DEFITELIO, 20G20A parti numarasıyla Almanya/Avusturya ambalajında paketlendi. Sahte ürünler ise Birleşik Krallık/İrlanda ambalajında bulunmaktadır.

-Belirtilen son kullanma tarihi sahte ve kayıtlı raf ömrüne uymamaktadır.

-Belirtilen seri numarası 20G20A partisiyle ilişkilendirilmemiştir.

-DEFITELIO ilacının, Hindistan ve Türkiye'de pazarlama izni bulunmamaktadır.

CİDDİ TEHLİKELERE NEDEN OLABİLİR

Sahte DEFITELIO'nun kullanılması hastalığın tedavisinde etkisiz olduğu gibi sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor. Hatta bazı durumlarda hayati tehlikeye neden olabilir.

DSÖ şu ana kadar bildirilen sahte DEFITELIO'nun kullanımı sonrası herhangi bir olumsuz olay hakkında raporlama yapılmadığını belirtti.