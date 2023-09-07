Dondurma yerine satılan buzlu tatlılar çocukların sağlığını tehdit ediyor!

Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:27

Güncelleme: 07.09.2023 - 13:34

Dondurma diye satılan ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğini ifade eden Diyetisyen Cemre Balkan, "Doğal bir tatlandırıcı olan stevia bitkisiyle, dut kurusu ve ceviz ezmesiyle üretilen dondurmalar sağlıklı beslenme açısından öne çıkıyor. Bunun yanında dondurma adı altında tüketime sunulan buzlu tatlılar sağlığımız için zararlı. Meyve yerine tatlandırıcı, aromalar, boya, süt yerine su, şeker yerine glikoz, çikolata yerine kokolin ve prolin kullanılmış ürünlere dondurma demek yanıltıcı olur. Türk Gıda Kodeksi dondurmanın yüzde 10-15 meyve, yüzde 10-18 şeker içermesi gerektiğini belirtiyor" dedi.

AÇIK DONDURMALARA DİKKAT

Over-run riskinden de bahseden Diyetisyen Balkan, "Over-run miksin dondurulması sırasında içerisine hava verilerek dondurmanın hacminin artmasına ve bununla birlikte dondurmanın yapı ve lezzetini etkilemesine sebep olur. Karlı köpüğümsü, ıslağımsı, çok parlak görünen, yapay derecede canlı renkleri olan dondurmaları satın alırken bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Bunun yanında açıkta satılan dondurmaların özellikle çocuklarda mide bulantısı, karın ağrısı hatta zehirlenmelere yol açtığı bu yüzden dondurma aldığımız yerin hijyeninden emin olmamız gerektiğini söylemeden geçmeyelim. Erimiş ve tekrar dondurulması, soğuk zincirin bozulması, sıcak havalarda dondurma kaşığının saatlerce suda beklemesi ve kullanılması mikroorganizmalarım üremesi için gerekli tüm koşulları sağlamaktadır. Tüketmeden önce birkaç detaya dikkat ederek dondurmanın keyfini daha sağlıklı şekilde çıkarabiliriz" diye konuştu.