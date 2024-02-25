Çocukların gelişimi için en önemli öğün: Kahvaltı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:17

Güncelleme: 25.02.2024 - 12:17

Okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları, fiziksel ve zihinsel gelişimleri için kritik bir rol oynamaktadır. Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, bu dönemde kahvaltının önemine vurgu yaparak, pek çok yetişkinin aralıklı oruç gibi sağlık trendlerine uyarak kahvaltı öğününü atlamasıyla birlikte, çocukların kahvaltı yapmasının altın değerinde olduğunu hatırlattı.

Dr. Açıkgözoğlu, çocukların kahvaltı yapmalarının önemini şu sözlerle açıkladı:

"Kahvaltı yapan çocukların daha geç yoruldukları ve özgüven sahibi oldukları gözlenirken, obezite görülme oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Anne babalar yapmasa da çocukların kahvaltı yapması mutlaka sağlanmalıdır."

Çocukların beslenme ihtiyaçlarına dair bilgi veren Dr. Açıkgözoğlu, çocukların enerji ihtiyacının okul çağında arttığını ve bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmenin büyüme ve gelişmeleri için kritik olduğunu belirtti. Beslenme programında temel besin maddelerinin önemine dikkat çeken Açıkgözoğlu, bu besinlerin Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşları tarafından belirlenen 5 ana grup altında toplandığını ifade etti.

Dr. Açıkgözoğlu'nun açıklamalarına göre, bu besin grupları şunlar:

Ekmek, tahıl, pirinç, makarna grubu Meyve sebze grubu Et, tavuk, balık grubu Yumurta, peynir, süt, yoğurt grubu Şeker grubu

Açıkgözoğlu, özellikle ekmek, tahıl, makarna grubunun çocuklar için önemli bir karbonhidrat kaynağı olduğunu vurguladı. Bu besinlerin beyin fonksiyonları ve fiziksel aktiviteler için gerekli enerjiyi sağladığını belirtti ve tam buğday gibi az işlenmiş veya doğal tahıllardan üretilmiş ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Beslenme önerilerine devam eden Açıkgözoğlu, meyve ve sebzelerin A ve C vitamini bakımından zengin olduğunu ve çocukların vücut sağlığına önemli katkılar sağladığını ifade etti. Süt ürünlerinin güçlü kemikler ve dişlere sahip olmayı desteklediğini belirten Açıkgözoğlu, protein, demir ve B vitamini açısından zengin olan et, tavuk, balık, yumurta ve baklagillerin de önemli birer kaynak olduğunu söyledi.

Son olarak, Dr. Açıkgözoğlu, okul çağındaki çocukların günün önemli bir bölümünü okulda geçirdiğini ve bu nedenle kahvaltının altın bir öğün olduğunu vurguladı. Kahvaltı yapmanın çocukların başarısını olumlu yönde etkilediğini ve obezite riskini azalttığını belirtti. Bu nedenle, çocukların güne kahvaltı yaparak başlamalarının önemini vurguladı.