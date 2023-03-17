İşte sizi gün boyu tok tutacak 10 besin!

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2023 Cuma, 18:10
<p><strong>Oruç</strong> tutarken ya da<strong> diyet</strong> yaparken tüketebileceğiniz, gün içerisinde sizi <strong>tok</strong> tutacak 10 besini listeledik. İşte sizi tüm gün tok tutacak o besinler...</p>

Oruç tutarken ya da diyet yaparken tüketebileceğiniz, gün içerisinde sizi tok tutacak 10 besini listeledik. İşte sizi tüm gün tok tutacak o besinler...

<p><strong>Elma</strong></p> <p>Tam bir lif kaynağı olan elma, aynı zamanda yağ yakıcıdır. Öğünlerinizden önce tüketeceğiniz bir adet <strong>yeşil elma</strong> ile hem kilo verebilir hem de tok kalabilirsiniz. Önemli olan ise yerken kabuğunu soymamak. Elmanın kabuğunda bulunan <strong>pektin</strong> sizi uzun süre tok tutacaktır.</p>

Elma

Tam bir lif kaynağı olan elma, aynı zamanda yağ yakıcıdır. Öğünlerinizden önce tüketeceğiniz bir adet yeşil elma ile hem kilo verebilir hem de tok kalabilirsiniz. Önemli olan ise yerken kabuğunu soymamak. Elmanın kabuğunda bulunan pektin sizi uzun süre tok tutacaktır.

<p><strong>Avokado</strong></p> <p><strong>Lif</strong> bakımından yüksek ve <strong>karbonhidrat</strong> bakımından düşük avokado sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda kalorisi de düşük olan avokado kilo vermenize yardımcı olacaktır.</p>

Avokado

Lif bakımından yüksek ve karbonhidrat bakımından düşük avokado sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda kalorisi de düşük olan avokado kilo vermenize yardımcı olacaktır.

<p><strong>Kuruyemiş</strong></p> <p><strong>Protein</strong> ve <strong>doymuş yağ</strong> bakımından zengin olan olan kuruyemişler sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda doğru miktarda tüketildiğinde bel çevresindeki <strong>yağ</strong>ların yakımına da yardımcı olacaktır.</p>

Kuruyemiş

Protein ve doymuş yağ bakımından zengin olan olan kuruyemişler sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda doğru miktarda tüketildiğinde bel çevresindeki yağların yakımına da yardımcı olacaktır.

<p><strong>Süt Ürünleri</strong></p> <p>Kan şekerini aniden yükseltmeyen <strong>süt</strong> ve <strong>süt ürünleri</strong> mideye indiğinda yarı katı bir yiyecek olarak algılanıp uzun süre tok tutuyor. Yapılan araştırmalara göre<strong> bir bardak süt</strong>ün dört <strong>saate</strong> kadar <strong>tokluk hissi</strong> sağladığı kanıtlanmış.</p>

Süt Ürünleri

Kan şekerini aniden yükseltmeyen süt ve süt ürünleri mideye indiğinda yarı katı bir yiyecek olarak algılanıp uzun süre tok tutuyor. Yapılan araştırmalara göre bir bardak sütün dört saate kadar tokluk hissi sağladığı kanıtlanmış.

<p><strong>Baklagiller</strong></p> <p>Sindirim dostu, lif bakımından zengin baklagiller, <strong>karbonhidrat</strong> içeriğiyle sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda;<strong> potasyum, magnezyum</strong> ve <strong>demir</strong> bakımından zengin baklagilleri çok sık acıkıyorsanız öğünlerinize kesinlikle eklemelisiniz.</p>

Baklagiller

Sindirim dostu, lif bakımından zengin baklagiller, karbonhidrat içeriğiyle sizi uzun süre tok tutacaktır. Aynı zamanda; potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin baklagilleri çok sık acıkıyorsanız öğünlerinize kesinlikle eklemelisiniz.

<p><strong>Yumurta</strong></p> <p>Eğer <strong>kolestrol</strong>ünüz yoksa <strong>protein</strong> bakımından zengin yumurtayı beyazıyla beraber uzun süre tok kalmak için tüketebilirsiniz. <strong>Bir yumurta</strong> yaklaşık olarak <strong>altı saat</strong> tok tutar.</p>

Yumurta

Eğer kolestrolünüz yoksa protein bakımından zengin yumurtayı beyazıyla beraber uzun süre tok kalmak için tüketebilirsiniz. Bir yumurta yaklaşık olarak altı saat tok tutar.

<p><strong>Turşu</strong></p> <p>Pek bilinmese de turşular<strong> lifli gıda</strong>lar arasında yer alır. Turşu tükettiğinizde daha az yemek yer, uzun süre tok kalabilirsiniz. İştahınız azalır ve daha hızlı kilo verebilirsiniz.</p>

Turşu

Pek bilinmese de turşular lifli gıdalar arasında yer alır. Turşu tükettiğinizde daha az yemek yer, uzun süre tok kalabilirsiniz. İştahınız azalır ve daha hızlı kilo verebilirsiniz.

<p><strong>Yulaf</strong></p> <p><strong>100gr yulaf</strong>ta yaklaşık olarak <strong>10gr lif</strong> bulunur. Bu diğer besinlere oranla yüksek bir miktardır. Bu sayede iştahınız azalır ve daha az acıkırsınız. Uzun süre<strong> tok tutma</strong> özelliği bulunan yulafı meyveyle tatlandırarak tüketebilirsiniz.</p>

Yulaf

100gr yulafta yaklaşık olarak 10gr lif bulunur. Bu diğer besinlere oranla yüksek bir miktardır. Bu sayede iştahınız azalır ve daha az acıkırsınız. Uzun süre tok tutma özelliği bulunan yulafı meyveyle tatlandırarak tüketebilirsiniz.

<p><strong>Çorba</strong></p> <p>Çorba, suyla beraber içinde bulunan<strong> besin öğeleriyle</strong> sizi tok tutmaya yardımcı olacaktır. Yemeklerden önce içeceğiniz bir kase çorbayla iştahınız kapanır ve gün boyu daha az acıkırsınız.</p>

Çorba

Çorba, suyla beraber içinde bulunan besin öğeleriyle sizi tok tutmaya yardımcı olacaktır. Yemeklerden önce içeceğiniz bir kase çorbayla iştahınız kapanır ve gün boyu daha az acıkırsınız.

<p><strong>Hurma</strong></p> <p>Hurma, yüksek<strong> lif</strong> içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar. <strong>Kuruyemişle</strong> birlikte tükettiğiniz hurma <strong>kan şekerinizi dengelemeye</strong> yardımcı olur. Bu sayede oruç tutarken ya da diyet yaparken uzun süre tok hissetmenizi sağlar.</p>

Hurma

Hurma, yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar. Kuruyemişle birlikte tükettiğiniz hurma kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Bu sayede oruç tutarken ya da diyet yaparken uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

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