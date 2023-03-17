İşte sizi gün boyu tok tutacak 10 besin!

Elma

Tam bir lif kaynağı olan elma, aynı zamanda yağ yakıcıdır. Öğünlerinizden önce tüketeceğiniz bir adet yeşil elma ile hem kilo verebilir hem de tok kalabilirsiniz. Önemli olan ise yerken kabuğunu soymamak. Elmanın kabuğunda bulunan pektin sizi uzun süre tok tutacaktır.