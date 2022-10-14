Kefir nasıl lezzetli hale getirilir?
Kefir, özel olan kefir mayası ile inek, koyun veya keçi sütünün fermente edilmesi ile elde edilen tuzsuz, ekşimsi ve tadı ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça yarar sağlamaktadır. Probiyotik içeriği yüksek besinlerde ilk akla gelen ve etkisi büyük olan kefiri tüketmeyi düzenli hale getirmek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ancak bazı insanlar kefiri tadından dolayı tüketmekten kaçınıyor. Peki kefir nasıl lezzetli hale getirilir?
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