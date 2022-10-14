Kefir nasıl lezzetli hale getirilir?

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 17:31
<p><strong>Kefir,</strong> özel olan kefir mayası ile inek, koyun veya keçi sütünün fermente edilmesi ile elde edilen tuzsuz, ekşimsi ve tadı ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça yarar sağlamaktadır.  Probiyotik içeriği yüksek besinlerde ilk akla gelen ve etkisi büyük olan kefiri tüketmeyi düzenli hale getirmek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır.  Ancak bazı insanlar kefiri tadından dolayı tüketmekten kaçınıyor. Peki kefir nasıl lezzetli hale getirilir? </p>

Kefir, özel olan kefir mayası ile inek, koyun veya keçi sütünün fermente edilmesi ile elde edilen tuzsuz, ekşimsi ve tadı ayrana benzeyen bir içecektir. Kefir içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça yarar sağlamaktadır.  Probiyotik içeriği yüksek besinlerde ilk akla gelen ve etkisi büyük olan kefiri tüketmeyi düzenli hale getirmek sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır.  Ancak bazı insanlar kefiri tadından dolayı tüketmekten kaçınıyor. Peki kefir nasıl lezzetli hale getirilir? 

<p><strong>Muzlu Kefir Puding   </strong></p> <p>1 adet muz   </p> <p>1 çay kaşığı kakao  </p> <p>1 su bardağı sade kefir (200ml)  </p> <p>3 yemek kaşığı chia   </p> <p>Yapılışı: Muzu çatalla ezip, kakao ile karıştırdıktan sonra kefir ilave edilir ve chia tohumları eklenerek tamamen karıştırılır. Buzdolabında 3-5 saat bekletildikten sonra tüketebilirsiniz</p>

Muzlu Kefir Puding   

1 adet muz   

1 çay kaşığı kakao  

1 su bardağı sade kefir (200ml)  

3 yemek kaşığı chia   

Yapılışı: Muzu çatalla ezip, kakao ile karıştırdıktan sonra kefir ilave edilir ve chia tohumları eklenerek tamamen karıştırılır. Buzdolabında 3-5 saat bekletildikten sonra tüketebilirsiniz

<h3>Kakaoulu kefir</h3> <p>- Bir su bardağı kefir</p> <p>- 1 adet muz</p> <p>- 1 yemek kaşığı kakao</p> <p>- 1 tatlı kaşığı bal</p> <p><strong>Yapılışı</strong>: Tüm malzemeler bir bleanderdan geçirin.</p>

Kakaoulu kefir

- Bir su bardağı kefir

- 1 adet muz

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: Tüm malzemeler bir bleanderdan geçirin.

<p><strong>Kefir Smoothie</strong></p> <p>- Bir su bardağı kefir</p> <p>- 1 çay kaşığı keten tohumu</p> <p>- 1 tatlı kaşığı bal</p> <p>- 1 yemek kaşığı yoğurt</p> <p>- 5-6 adet çilek</p> <p><strong>Yapılışı:</strong> Tüm malzemeler bir bleanderdan geçilir. Üstüne nane ekleyerek bardakta servis edilir.</p>

Kefir Smoothie

- Bir su bardağı kefir

- 1 çay kaşığı keten tohumu

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 5-6 adet çilek

Yapılışı: Tüm malzemeler bir bleanderdan geçilir. Üstüne nane ekleyerek bardakta servis edilir.

<p><strong>Yulaflı kefir</strong></p> <p>-Bir su bardağı kefir</p> <p>- 1 çay kaşığı tarçın</p> <p>- 1 adet ceviz içi</p> <p>-1 Yemek kaşığı yulaf</p> <p><strong>Yapılışı:</strong> Yulaf ve Ceviz rondada çekilir. Kefire eklenir. Üzerine tarçın eklenerek tüketilir.</p>

Yulaflı kefir

-Bir su bardağı kefir

- 1 çay kaşığı tarçın

- 1 adet ceviz içi

-1 Yemek kaşığı yulaf

Yapılışı: Yulaf ve Ceviz rondada çekilir. Kefire eklenir. Üzerine tarçın eklenerek tüketilir.

<p><strong>Fesleğenli kefir</strong></p> <p>-Bir su bardağı kefir</p> <p>- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt</p> <p>- Fesleğen </p> <p>- 1 Adet salatalık</p> <p><strong>Yapılışı:</strong> Tüm malzemeler bir bleanderdan geçirin.</p>

Fesleğenli kefir

-Bir su bardağı kefir

- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

- Fesleğen 

- 1 Adet salatalık

Yapılışı: Tüm malzemeler bir bleanderdan geçirin.

<p><strong>Naneli kefir</strong></p> <p>- Yarım su bardağı kefir</p> <p>- 1 çay bardağı maden suyu</p> <p>- Nane</p> <p>-Kuru nane</p> <p><strong>Yapılışı:</strong> Kefir ve maden suyu çırpılır. İçerisene tuz ve kuru nane eklenir. Üzerine nane koyularak servis edilir. </p>

Naneli kefir

- Yarım su bardağı kefir

- 1 çay bardağı maden suyu

- Nane

-Kuru nane

Yapılışı: Kefir ve maden suyu çırpılır. İçerisene tuz ve kuru nane eklenir. Üzerine nane koyularak servis edilir. 

Kefir Probiyotik tarif

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