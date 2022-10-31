Sağlıklı bir ömür için hangi besinler tüketilmelidir?

Sizler de önemli olanın sadece uzun yaşamak değil de sağlıklı ve kaliteli bir ömür sürmek olduğuna inananlardan mısınız? Yaşam kalitemizin ve sağlığımızın beslenmemize göre şekillendiği ise yadsınamaz bir gerçek.

‘’Besinlerimi çeşitlendirmek ve ömrüme ömür katmak istiyorum fakat gün içinde tükettiğim besinler oldukça kısıtlı.’’ diyorsanız bu durumda yapılacak en akıllıca çözüm tercihlerinizi altın değerinde besinlerden yana kullanmanız olacaktır.

Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.