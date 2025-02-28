Günümüzün gizli hastalığı dijital demans: Gelişen teknoloji odaklanma süremizi etkiliyor

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:23

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:59

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dijital araçlar, hayatın her anında bizlere eşlik ediyor. Elektronik cihazlar hayatımızı pek çok açıdan daha kolay hale getirse de dijital teknolojinin aşırı kullanımının yararlarının yanında zararları da var. Gençler üzerinde yapılan araştırmalar, dijital araçları sık kullanan kişilerin dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, zihin karışıklığı ve konsantrasyon eksikliği yaşadığını belirtti. Uzmanlar, dijital demans olarak adlandırılan geçici unutkanlık halinin gelecek yıllarda tehlikeli bir sağlık sorunu haline gelmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet dijital demanstan korunmak için alınabilecek önlemleri uzman nörolog Doç. Dr. Tamer Yazar’a sordu. Yazar, “Dijital teknoloji bakıldığında bilgi edinmek için bir araçtır. Ancak biz günümüzde dijital teknolojiyi hayatımızın her yerinde kullanır hale geldik. Sosyal ilişkilerimiz de artık dijital alanda. Birbirinin yüzünü görmeden yıllarca sosyal medyadan arkadaşlık kuran insanlar var. Yüz yüze insanlarla kurduğunuz etkileşimler hafızamızda önemli bir yer ediniyor. Gençler özellikle sosyal izolasyondan uzak durmalı” dedi.

YENİ HOBİLER EDİNİN

Genç yaşlarda unutkanlığın temelinde konsantrasyon ve odaklanma problemlerinin olduğunu söyleyen Yazar “Demans 65 yaş üzerinde bireylere görülen bir rahatsızlık. Ancak biz son zamanlarda genç hastalarımızdan da unutkanlık şikayetleri alıyoruz. Bu durumu tabii ki bildiğimiz demanstan ayırmamız gerekiyor. Eskiden pek çok bilgiyi hafımıza kaydederken günümüzde her işimizi teknolojik aletler üzerinden yapıyoruz. Bir adres bulmamız gerektiğinde ya da bir numarayı kaydetmemiz gerektiğinde elimiz hemen telefonlara gidiyor. Günümüzde yakınlarının telefon numarasını ezbere bilen çok az kişi vardır. Tüm bunlar da daha çok dikkat dağınıklığı diyebileceğimiz sorunlara ve bellek bozukluklarına sebep oluyor” diye konuştu.

Teknolojinin fiziksel zararlarının yanında kişilerin sosyalleşme şekillerini de değiştirdiğini belirten Yazar “Dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şikayeti ile gelen hastalarımıza daha çok kitap okumalarını, temiz havada yürüyüş yapmalarını, yeni bir dil öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Beynin sol tarafında bulunan hafıza bölgesini çalıştıracak aktiviteleri daha sık yapmalarını ve ekran sürelerini en aza indirmelerini öneriyoruz. Sosyal ortamlarda daha sık bulunmak ve yeni hobiler edinmek de önemli. Beslenme alışkanlıklarına da dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

GELİŞEN TEKNOLOJİ SORUNU BÜYÜTEBİLİR

Yazar, teknolojik aletlerle uzun vakit geçiren kişilerin, diğer insanlara göre daha çok odaklanma problemi yaşadığının altını çizerek “Gelecekte sanal teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sorun daha çok büyüyecek. Konu hakkında yapılmış çok araştırma var. Henüz kanıtlanmamış olmakla birlikte elektromanyetik alanın da hafıza üzerinde birtakım olumsuz etkilerinin olduğu söyleniyor. İlerleyen dönemlerde daha somut nedenler üzerinde konuşmamız gerekebilir. Çünkü şu anda yapılan araştırmalarda dijital teknolojileri sık kullanan insanların belirli beyin alanlarındaki fonksiyonlarda yavaşlama görüldü. Bu kişilere yapılan EMAR (MR) ve elektroensefalografi (EEG) gibi farklı incelemelerde beynin konsantrasyon, dikkat ve bellek gibi bölümlerinin daha az etkin çalıştığı gözlendi” dedi.