Kışın vazgeçilmez şifa deposu: Fazla tüketildiğinde zehir oluyor!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:32

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:32

Sivas’ta, sonbaharın gelmesiyle kışlık hazırlıklara başlanıldı. Doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu ise bu hazırlıkların başında yerini aldı.

Dikenli çalılarda yetişen nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan kuşburnu, içerdiği B1, B2, C ve K vitaminleri ile vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat gerek komposto gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor. Genellikle kış aylarında tüketilen bitki çayları içerisinde vazgeçilmez olan kuşburnu çayı birçok hastalığa şifa oluyor. Tam bir şifa deposu olsa da fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, “Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR ŞİFA DEPOSU”

Hemen hemen her yerde yetiştiğini ifade eden Mustafa Çengel, “Kuşburnu Allah’ın verdiği çok şifalı bir meyvedir. Marmelatı, çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur. İçerisinde C vitamini barındırır. Özel bir yer gerekmez her yerde yetişir” dedi.

“ÖLÇÜLÜ ŞEKİLDE KULLANMAYI ÖNERİYORUZ”

İçerisinde birçok vitamini barındırarak bağışıklık sistemine fayda sağlayan kuşburnu meyvesinin fazla tüketildiğinde yarardan çok zarar verebileceğini belirten uzman diyetisyen Gülsüm Hazman, “Kuşburnu Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetişen çalı formunda ve nohut şeklinde kırmızı meyveleri olan bir bitkidir. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için özellikle Sivas bölgesinde çok fazla miktarda yetiştiği görülmektedir.

Özellikle bitkisel çay, marmelat, nektar tüketiminde kullanılmaktadır. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini içerir. Yüksek antioksidan bileşenler içerdiği içinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur. Bu nedenle yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurduğumuzda biz uzmanlar kuşburnuyu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tabi ölçülü şekilde kullanmayı öneriyoruz. Çok fazla tüketildiği takdirde vücutta toksik etki oluşturur bunun neticesinde zehirlenmeler yaşanabilir” şeklinde konuştu.