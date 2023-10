Mevsim geçişlerinde gribe dikkat!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:21

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:22

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilgün Esen Bülbül, grip (influenza) hakkında açıklamalarda bulundu.

Grip hastalığının tanımına değinen Bülbül, “Grip, influenza virüsünün neden olduğu hemen her yıl özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlara yol açan viral bir hastalıktır. Hastalar boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, yüksek ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ve eklem ağrısı gibi şikâyetlerle başvururlar. Ancak özellikle vücut savunması bozuk kişiler, kronik hastalıkları olan kişiler ile bebek ve yaşlılarda hastalık daha ağır seyredebilmekte ve bu kişilerde hastalık ölümcül zatürrelere (pnömoni), akciğer yetmezliklerine neden olabilmektedir” diye konuştu.

“HAPŞIRMA YOLUYLA BULAŞABİLİR”

Grip virüsünün nasıl bulaştığından bahseden Uzm. Dr. Bülbül, “Grip virüsü öksürme ve hapşırma sonucu atmosfere yayılan virüs parçacıklarının sağlıklı kişilerce solunması ile rahatlıkla bulaşır. Bu şekildeki virüs bulaşı, kapalı, basık ve kalabalık (okullar, kışlalar, otobüs yolculuğu vb.) ortamlarda çok daha kolay gerçekleşir. Ayrıca grip hastası ile yakın temas (tokalaşma, dokunma, vb.) durumunda ve ayrıca hastanın bir şekilde temas ettiği kirli yüzeylere (kapı, pencere kolu, merdiven korkuluğu vb.) dokunma sonucu virüs sağlıklı insanlara bulaşabilmektedir” şeklinde konuştu.

"ATEŞ DÜŞÜRÜCÜLER TERCİH EDİLEBİLİR"

Bir virüs hastalığı olması nedeniyle grip tedavisinin genellikle destek tedaviden ibaret olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Bülbül, şu bilgileri paylaştı:

“Hastanın ateşini düşürmeye, ağrılarını gidermeye yönelik ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılabilir. Hastanın burun akıntısı ve tıkanıklığını gidermeye yönelik anti-gribal ilaçlar (nazal serum fizyolojik, dekonjestan ilaçlar vb.) alınabilir. Bunun yanında istirahat, bol sıvı, vitamince zengin gıdalar alınmaya ve iyi beslenmeye gayret edilmelidir. Ancak özellikle inatçı ateşi olan, nefes darlığı gelişen, göğüs ağrısı hisseden ve yine ağır hastalık için risk grubunda olan kişilerin (vücut savunması bozuk kişiler, kronik hastalıkları olan kişiler ile bebek ve yaşlılar) bir an önce hekime başvurması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda antiviral ilaçların kullanımı, yakın takip veya hastaneye yatış da gerekli olabilmektedir.”

“AŞININ KORUYUCU BİR ETKİSİ OLABİLİR”

İnfluenza virüsünün antijenik yapısını rahatlıkla değiştirebildiğini ve bu sayede hemen her yıl salgınlara neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bülbül, “Hatta birkaç yılda bir de pandemilere (çok daha geniş kitleleri etkileyen ölümcül salgınlara) yol açabilmektedir. Her yıl özellikle sonbahar aylarında piyasaya sürülen grip aşıları, virüsün sürekli olarak antijenik yapısını değiştirmesi nedeniyle her yıl yeniden üretilmek durumunda kalınmaktadır. Grip aşıların koruyuculuğu kişiden kişiye ve ayrıca aşı içeriğindeki suşun (grip virüsü alt tipinin) salgına neden olan suş ile çakışıp çakışmamasına göre değişebilmekle birlikte, riskli grupların mutlaka aşılanması önerilmektedir. Gripten korunmada en etkili yöntem aşıdır. Ancak aşı dışında virüse maruziyeti azaltmak için alınabilecek bazı kişisel tedbirler de söz mümkündür” dedi.