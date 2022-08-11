Regl öncesi duygu değişimlerine dikkat!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 07:00

Psikiyatri Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, adet öncesi disfori bozukluğu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Adet öncesi disfori bozukluğu, adet (aybaşı, menstrüasyon) döngülerinin büyük bir çoğunluğunda olan, adetin başlamasından önceki son hafta başlayan ve adetin başlamasından sonraki birkaç gün içinde azalmaya başlayan ve sonraki hafta ortadan kalkan, aşağıdaki belirtilerden en az 5’inin görüldüğü bir durumdur. Bu tanıyı koymak için kişinin; bu belirtiler sebebiyle günlük işlevselliğinde bozulma olması gerekir” diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Belirtilere değinen Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Belirgin duygusal değişkenlik, duygu durum dalgalanmaları, kolay sinirlenme ya da kişilerarası çatışmalarda artma, belirgin olarak çökkün hissetme, umutsuzluk duyguları, belirgin olarak kaygılı hissetme ve normalde keyif aldığı etkinliklere karşı ilgide azalma bireylerde görülebilir. Odaklanmada güçlük çekme, uyuşukluk, isteksizlik, kolay yorulma, iştah azalması ya da artması, aşırı uyuma ya da uykusuzluk çekme, bunalmışlık ya da denetimini yitirmiş olarak hissetme, göğüslerde duyarlılık ya da şişme, eklem ya da kas ağrısı ya da kilo alımı gibi bedensel belirtileri de vardır” şeklinde konuştu.

“TEDAVİ KİŞİYE BAĞLI”

Tedavi konusundan da bahseden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, “Tedavi gerekliliğini belirleyen değişkenler, kişinin bu sorunlardan yakınma derecesi ve bu durumun kişinin işlevselliğine olan etkisi olarak sıralanabilir. Tedavi gerekliliği belirlendikten sonra, hafif durumlarda doktorunuz tarafından düzenli egzersizi içeren davranış değişiklikleri veya vitamin mineral destekleri önerilebilir. Bu önerilerin yetersiz kaldığı durumlarda uygun dozda SSRI grubu ilaçlar veya düşük doz hormon içeren ilaçlar doktorunuz tarafından tedaviye eklenebilir” ifadelerini kullandı.