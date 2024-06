Uzmandan beslenme önerileri: Süt ürünleri menülerimizde yer almalı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:41

Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, hatalı beslenme uygulamalarının Kurban Bayramı’nda sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Kurban Bayramı’nda dengeli beslenme kurallarına uyulmasının önemli olduğunu belirten Prof. Garipağaoğlu, şu bilgileri verdi:

“Bayramın yaz mevsimine, sıcak aylara rastlaması nedeniyle et yemeklerinin yanında zeytinyağlı sebze yemeklerine, salatalara, piyaz ve pilakilere yer verilmeli. Daha da önemlisi yoğurt, cacık, ayran, peynir gibi süt ürünleri de menülerde yer almalı. Besin değeri açısından zengin peynirli salatalar hazırlanabilir. Ayrıca baklava, kadayıf, revani gibi şerbetli hamur tatlıları yerine meyve, dondurma ve diğer sütlü tatlılar tercih edilmeli. Başta su olmak üzere bol sıvı tüketilmelidir.”

KURBAN ETİ 12-24 SAAT BEKLETİLEREK TÜKETİLMELİ

Besin kayıplarını en aza indirmek için yemekleri doğru yöntemlerle pişirmenin ve uygun koşullarda saklamanın önemine dikkati çeken Garipağaoğlu, şöyle devam etti:

“Sık yapılan hatalardan biri, belki de en önemlisi, kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesidir. Etin kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerekir. Taze et, bekletilmiş ete göre daha sert olması nedeniyle hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Et ve et yemeklerinin çok tüketildiği Kurban Bayramı’nda, ziyaretler sırasındaki çay, kahve tüketimine de dikkat edilmeli. Taze meyve, sütlü tatlılar gibi ikramların küçük porsiyonlar şeklinde olması tercih edilmeli.

VÜCUDUN D VİTAMİNİ DURUMUNU DESTEKLEMEK İÇİN ÖNEMLİ

Önemli besin ögelerinden kalsiyum ve D vitamini ikilisi güçlü kemikler için vazgeçilmezdir. D vitamini vücutta kalsiyumun kemiklere yerleşmesinden sorumlu bir vitamindir. Güçlü kemikler için tek başına kalsiyum ya da tek başına D vitamini yeterli değildir. Kalsiyum süt ürünleri ile kolayca karşılanırken, D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarıdır. D vitamini besinlerde çok az bulunur. D vitamini yetersizliği son yıllarda tüm dünyada yaygın bir sorundur. Bu nedenle vücudun D vitamini durumunu desteklemek için D vitamini ile zenginleştirilmiş Burgu Plus, Taze Kaşar Plus, Plus Kaymaklı ve Misto gibi peynirlerin tercih edilmesi yararlıdır. Peyniri, her zaman olduğu gibi bayram sofralarınızdan da eksik etmeyin. Az tuzlu olanlarını tercih edin. Tuz susuzluğa neden olur, tansiyon yükseltebilir. Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmek istiyorsak sofraların cazibesine kapılmadan yemeye dikkat etmeli, abartıya kaçmamalı ve hareket etmeye özen göstermeliyiz.”