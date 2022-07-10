Uzmanından bayramda sağlıklı beslenme uyarısı: “Sebzeyi ihmal etmeyin”

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Kurban Bayramı’nın yılda bir kez olması nedeniyle kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığını işaret eden Diyetisyen Sena Pekşen, dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmede bulundu.

“KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI”

Özellikle kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastalarının bu dönemde risk altında olduğunu işaret eden Dyt. Sena Pekşen, “Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler. Bu yüzden Kurban Bayramı’nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir” diye konuştu.

"GÜNE HAFİF BİR KAHVALTIYLA BAŞLAYIN"

Diyetisyen Sena Pekşen, “Gün içinde fazla kalori alımını önlemek için sabah mutlaka güne hafif bir kahvaltı yapılarak başlanmalı ve kahvaltı her grup besin öğesini içerir nitelikte olmalıdır” şeklinde konuştu.

"KURBAN ETİNİ KESİLDİĞİ GÜN TÜKETMEYİN"

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirme de hem de sindirimde zorluğa yol açtığına dikkat çeken Dyt. Pekşen, “Etler yenmeden önce en az 24 saat bekletilmelidir. Etle yapılan yemekler kızartılmadan ızgara/fırın/haşlama yöntemleri ile kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir” ifadelerini kullandı.

SEBZEYİ İHMAL ETMEYİN

Diyetisyen Pekşen şu bilgileri verdi:

“Bayram boyunca artacak olan et tüketimiyle birlikte sebze/salata tüketimini arttırarak lif tüketiminizi artırın. Demir oranı yüksek olan etin yanında emilimi artırmak için C vitamininden zengin olan sebzeleri eklemek faydalı olacaktır. Yemek sonrası gelen tatlı ikramlarında şerbetli, çikolatalı tatlılar yerine, sütlü tatlı ya da meyve tüketmek ve porsiyon miktarlarını az tutmak sağlıklı bir seçim olacaktır. Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması için günlük yürüyüşler yaparak bayram süresi boyunca kilo kontrolünüze destek olabilirsiniz.”