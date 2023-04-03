Uzmanından uyarı: 'Ani hava değişimlerine dikkat'

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:00

Sıcaklıkların bir gün yüksek bir gün düşük olması hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında görülen ani değişiklik vatandaşları da etkiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının 20 derecenin üstüne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar yazlık kıyafetlerle dolaşmaya başlamıştı. Yalancı bahara aldanan vatandaşlar, ani hava değişikliği karşısında ne giyeceğini şaşırıyor.

Geçiş mevsiminde gece gündüz arasındaki ısı farklarının hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Murat Ülgey, bu durumda başında üst solunum yolu enfeksiyonu, nezle, grip, zatürre ve bronşit gibi hastalıkların ortaya çıktığını belirtti.

"İKİ ANA NOKTAYA DİKKAT"

Bu dönemde beslenme ve kıyafet seçimi gibi iki ana noktaya dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet şeklinde inceden kalına doğru olmak üzere kat kat giyim, beslenmede ise vitamin açısından zengin meyve ve sebze ağırlıklı olmasına özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıyafet seçiminin önemine ilişkin açıklamada bulunan Uzman Dr. Ülgey, "Gündüz ve gece arasında ısı farklarının olmasından dolayı üşütmeye ve vücut direncinin kırılarak enfeksiyonların ortaya çıkmasına yol açacağından mutlaka bu dönem için kat kat giyim şekli uygulanmalıdır. Kat kay giyim şekli, inceden kalına doğru bir kıyafet seçimidir. Sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler, gün içerisinde ise daha ince kıyafetlerle ısı farkının vücuda zarar vermesini engelleriz" dedi.

Beslenmede özellikle dikkat edilmesi gereken noktanın vitamin açısından zengin meyve ve sebze ağırlıklı gıdalar tüketilmesinin çok önemli olduğunu belirten Uzman Dr. Ülgey, bu meyve ve sebzelerin başında brokoli, ıspanak ve pırasa gibi sebzeler, portakal ve mandalina gibi C vitamini yüksek meyveler geldiğine değindi.

"ESKİDEN ADAM BOYU KAR OLURDU"

Eskiden kar yağışının adam boyu olduğunu belirten Vatandaşlardan Ali Dirik, bu sene ne kar, ne yağmur doğru düzgün kış olmadığını ve havaların sürekli değişkenlik gösterdiğini söyledi.