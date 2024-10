Uzmanlar uyarıyor: 'Kalp hastalığında sigara intihar etmek demek'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 11:34

Güncelleme: 08.10.2024 - 11:34

Kalp sağlığını tehdit eden genetik faktörler, yoğun işlenmiş gıda tüketimi, sigara, alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve stres gibi unsurlar, uzmanlar tarafından sürekli olarak vurgulanıyor. Kalp sağlığına yönelik periyodik kontrollerin büyük önem taşıdığını belirten Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, kalp hastalıklarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

"KALP HASTALIĞINDA SİGARA İÇMEK İNTIİHAR ETMEK ANLAMINA GELİYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, genetik faktörlerin, yaşam tarzının ve diğer sağlık sorunlarının kalp sağlığına büyük etkisi olduğunu belirtti. Sigaranın kalp sağlığı üzerindeki zararlarına dikkat çeken Prof. Dr. Can, “Sigara içmek, kalp hastalığı açısından intihar etmek demektir. Sigara, damar hastalıklarının yaygınlığını artırıyor, ani kalp krizlerine, inmeye, tansiyon düzensizliğine yol açıyor. Özellikle genetik olarak kalp hastalığına yatkın olan kişilerin sigara kullanımı kendilerini zehirlemekten farksızdır” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Can, aynı zamanda işlenmiş gıdalar ve organik olmayan yiyeceklerin de kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

"YOĞUN STRES ALTINDA KALP KRİZİ VE ANI ÖLÜMLER SIK GÖRÜLÜYOR"

Stresin kalp krizi riskini artıran en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Can, “Kronik stres altında yaşayan kişilerde kalp krizi riski çok yüksek. Yoğun stres altında kalp krizinin tetiklenmesini, ani kalp ölümlerini ve damar hastalıklarını sıkça görmekteyiz” dedi. Ayrıca stresin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve vücutta kortizol dengesini bozduğunu belirtti.

"ŞOK DİYETLER VÜCUDA ZARAR VERİYOR"

Kısa sürede hızlı kilo vermeye yönelik şok diyetlerin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyleyen Prof. Dr. Can, “Hızlı kilo vermeye çalışan kişiler genellikle kas, su ve mineral kaybeder, bu da vücuda ayrı bir stres bindirir. Sağlıksız diyetler tansiyon düzensizliklerine, ani kalp krizlerine ve metabolik bozukluklara yol açabilir. İdeal olan haftada 0,5-1 kilo vermek gibi bir diyettir” dedi. Akdeniz tipi beslenmenin kalp sağlığına olumlu katkı sağladığını belirten uzman, bu beslenme şeklini önerdi.

Prof. Dr. Can, sağlıklı bir yaşam için düzenli su tüketiminin, spor yapmanın ve stresten uzak durmanın önemini vurgularken, özellikle sigara ve sağlıksız besinlerin kalp hastalıklarını tetiklediğini belirtti.