Uzmanlardan, ölümcül hastalıktan korunma önerileri

Yayınlanma: 28.09.2024 - 09:14

Güncelleme: 28.09.2024 - 09:14

29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp rahatsızlıklarında tedaviden daha önemli olan hususun kolay yöntemlerle kalp hastalığı ile mücadele olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, kalp hastalığının dünyada ve Türkiye’de de en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özdemir, “Hastalıktan korunmak için yapılması gereken hususlar çok önemli. Çünkü korunma tedaviden çok daha fazla önem arz ediyor. O nedenle özellikle bizim vurgulamamız gereken şeyler tedaviden önce hastalığın olmamasına vurgu yapmamız. Bu hususta oluşturğumuz sloganımız, ‘YAŞaSın A, B, C, D, E’. Daha sağlıklı ve uzun yaşamanın kuralları var. Ne anjiyo ne stent ne balon ne bypas. Yapılması gerekenler çok daha basit ve çok daha etkili” dedi.

“EGZERSİZ KALP HASTALIĞINDAN KORUNMADAKİ EN BÜYÜK TEDAVİ ARACI''

Kalp rahatsızlıkların nedenlerini ve korunma yöntemlerini anlatan Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir, “Yaşla birlikte kalp hastalığı artıyor buna dikkat edeceğiz. Belirli bir yaş sonrası mutlaka kalp kontrolü gerekiyor. Kilo artışı değişik artış da olsa da kalp hastalıklarını tetikleyen bir faktör ve bunun önüne geçmemiz lazım. Sigara gene dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun. Bunu kesinlikle insanlardan uzak tutacağız. Bunun yanında genetik riski olan hastalarda özellikle tansiyondur, şekerdir, kolesteroldür gibi risk faktörlerinin belli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için de özellikle 45-50 yaşından sonra bu risk faktörlerini içeren tahlillerin yapılmasını öneriyoruz. Kalp hastalıkların en temel sebebi kolesterol. Özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolün yüksek olması, iyi kolesterol dediğimiz HDL’nin düşük olması yine kalp hastalıklarını tetikleyen bir faktör. Bunları ideal seviyeye çekmek kalp hastalıkları riskini 3 kat daha azaltıyor. Bunun dışında özellikle cinsiyete vurgu yapmak lazım. Çünkü erken yaşlarda erkeklerde daha sık görülürken ilerideki yaşlarda kadınlarda görülen kalp hastalığı rahatsızlıklarında özellikle menopoz sonrasında çok dikkat etmesi lazım. Onun için bu yaş grubuna özellikle vurgu yapalım. Menopoz sonrası kadınların daha sık kontrole girmesi gerekiyor. Bunun dışında şeker hastalığı bizim için çok ciddi bir tehlikedir. Şeker hastalığı demek kalp hastalığı demektir. Onun için şeker hastası olanlara daha ciddi bir analiz yapmamız lazım ve kan şekerlerini ideal seviyede tutmamız gerekiyor. Son olarak ise yeme alışkanlığı, yaşam tarzının düzenli olması kalp hastalığı riskini azaltır. Bu çerçevede stresten uzak günde en az 45 dakikayı bulacak egzersizin kalp hastalığından korunmadaki en büyük tedavi aracı olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

“KAHVENİN OLUMLU YÖNLERİ DAHA ÇOK''

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yıldırım ise “Kahve ve çikolata hem kardiyolojik açıdan hem de mutluluk vermesi açısından son derece önemli. Bunun dışında birazcık kahvenin çarpıntı yapması var. Ama kalp sağlığı açısından kahvenin olumlu yönlerinin daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Bitter çikolata da kalp sağlığı açısından daha etkili oluyor” diye konuştu.



