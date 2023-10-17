21 yıl önce yazılan mektuba Bakandan görüntülü cevap

Yayınlanma: 17.10.2023 - 20:19

Güncelleme: 17.10.2023 - 20:19

İki çocuk babası olan PTT çalışanı Kemal Keskin, 21 yıl önce geleceğe bir anı bırakmak ve mektup kavramını toplumda canlı tutmak amacıyla PTT tarafından hayata geçirilen, "2023’e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı makamına mektup yazdı.

Keskin, mektubunda, “Sayın Ulaştırma Bakanıma; Türkiye Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlar, bundan sonraki yaşamınızda üstün başarılar ve sağlık dolu günler dilerim” ifadelerine yer verdi.

PTT Genel Müdür Hakan Gülten, Keskin’in yazdığı mektubu 28 Eylül’de PTT Kahramankazan Değerli Kağıtlar Depo Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte Bakan Uraloğlu’na teslim etti.

"OKUMAK BİZE NASİP OLDU"

Bakan Uraloğlu, bunun üzerine 29 Ekim 2002 tarihinde makamına mektup yazan PTT çalışanı Kemal Keskin’i arayarak, görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Keskin’e mektubunda yer verdiği ifadeleri hatırlatan Uraloğlu, “21 yıl önce bugünü düşünerek bir mektup yazmışsın. Çok sağ ol, çok mutlu oldum. Bu mektubu okumak da bize nasip oldu” dedi.

Bakan Uraloğlu’nun kendisini aradığı için çok mutlu olduğunu belirten Keskin ise, “Bu mektubu yazdığım tarihte Ardahan PTT Başmüdürlüğü’nde çalışıyordum. Aslında herkes eşine, dostuna yazar ancak ben işimi ve kurumumu çok sevdiğim için kendi Bakanıma yazmak istedim. Sayın Bakanımız beni aradığında çok heyecanlandım. Benim için unutulmaz bir anı oldu” ifadelerini kullandı.