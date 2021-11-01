29 Ekim kutlamaları sırasında TRT muhabirini darp iddiası: 3 kişi gözaltına alındı
Malatya Valiliği, 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cuma günü saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ın darbedildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından titiz çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişinin yakalandığı ve tahkikatın sürdüğü kaydedildi.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Doğalgaza dev zam!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması
- Birlik ailesinin bir kenti var!
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber