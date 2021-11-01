29 Ekim kutlamaları sırasında TRT muhabirini darp iddiası: 3 kişi gözaltına alındı

Malatya Valiliği, 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 14:32
29 Ekim kutlamaları sırasında TRT muhabirini darp iddiası: 3 kişi gözaltına alındı
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Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cuma günü saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ın darbedildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından titiz çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişinin yakalandığı ve tahkikatın sürdüğü kaydedildi.



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