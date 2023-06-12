60'a yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek: Sancısız bir değişim

Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanı parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Başkanlar, “Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, onu üzmeden değişimin olması gerektiğini düşünüyoruz” diyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00
60'a yakın isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek: Sancısız bir değişim
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Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

Görüşmede neler söyleyeceğine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin konuşan başkanlar arasında, “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumlarını yapanlar bulunuyor. 

Partililer, “İmamoğlu’na destek veriyor musunuz” sorusuna “Tabii ki başkanımız bizim için değerli. Seçimde genel başkanla yarışacak kadar çalıştı. Onun da sözü dinlenilmeli. Ama burada mesele isimler değil” ifadedelerini kullanıyor.

‘MYK İLE SINIRLI KALAMAZ’

Belediye başkanlarının görüşmede, “Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK’de kalamaz” düşüncesini ileteceği ve “bayrak açma niyeti olmadığı” vurgulanıyor. Başkanlar, “Görüşmeden ne çıkar” sorusuna da “Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz” diyor. 


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