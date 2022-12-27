6’lı masadan 'uzlaşılamayan başlıklar’ iddiasına yanıt: 'İçimizde aykırılık arıyorlar'

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Yeni yıldaki ilk buluşmalarından sonra hazırladıkları ortak hükümet programını açıklaması beklenen 6’lı masada bazı maddeler üzerinde “uzlaşmazlıklar olduğu” iddia edildi.

Demokrat Parti’nin mülteciler konusunda “onurlu geri dönüş” ifadesine, Saadet Partisi’nin ise “programda İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir madde yer almasına” karşı çıktığı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Demokrat Partililer, “Sanki ‘mültecilerin onurlu geri dönüşü’ ifadesine karşıymışız gibi pek çok haber yapıldı ama kesinlikle böyle bir şey yok. Hiçbir zaman bir kelime üzerinden ayrıştığımız olmadı. Kelimelere, başlıklara takılacak halimiz yok. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Ülkenin içinde olduğu hali görüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Burada ‘Bir kelimeye takıldılar’ demek, yapılan çalışmaya da haksızlık. Ayrıca biz ne diyeceğiz? ‘Onursuz dönsünler, yaka paça gitsinler’ mi diyeceğiz?” ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ...

Suriyelilerin dönüşü için Suriye hükümetiyle görüşülmesi gerektiğini vurgulayan partililer, “Bunu yaparken de ne ‘katil’ dememiz ne de ‘kardeş’ dememiz gerekiyor. Biz de iktidar olduğumuzda karşımızda hangi resmi hükümet varsa bu konuyu onunla konuşacağız ve buraya gelenlerin dönüşünü sağlıklı bir şekilde sağlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

"BEKLENTİ BÜYÜK"

Saadet Partisi’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir maddeye karşı çıktığına ilişkin de konuşan 6’lı masa kurmayları şunları söyledi: “İnsanların bizden beklentisi büyük, farkındayız. Özellikle ekonomik konulardaki sıkıntılarını görüyoruz. Bunlar varken programın içinde bu tür maddeler üzerinden tartışmıyoruz. Ayrıca, anayasa metnimizi açıklarken ‘Uluslararası sözleşmelere uyulacak’ diye bir madde de kullandık. Ancak içimizde aykırılık arıyorlar. Farklı görüşlerimize rağmen ortak programımız yeni yılda hazır olacak. Bu da çok değerli bir çalışma olacak.”