AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Sevişirken soyunmayın' diyen Akşit'i ağırladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:26

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin genel merkezindeki makamında ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'i ağırladı.



Kurtulmuş, Akşit'i kabulüne dair sosyal medya paylaşımında "Hayatını sahih İslami bilginin gelişmesine vakfetmiş değerli büyüğümüz Prof. Dr. Cevat Akşit hocamızı ağırlamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

'ÇIPLAK SEVİŞMEYİN', 'KADINLAR DAYAK YER', 'LAİKLİK YAHUDİ OYUNU'...

AKP'li Kurtulmuş'un "Hayatını sahih İslami bilginin gelişmesine vakfetmiş" diyerek övdüğü, ilahiyat çalışmalarıyla bilinen Cevat Akşit, skandal sözleriyle hatırlanıyor. Akşit geçmişte Tv5 televizyonunda yaptığı bir konuşmada, "Cinsel münasebet esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur" demişti.

Cevat Akşit, TV 8'de konuk olarak katıldığı Ramazan programında da regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınları hedef almış ve "O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler" diye konuşmuştu.

Akşit, 2018'de Superhaber'e verdiği röportajda da “Laiklik, Yahudinin oyunudur. Yahudiler laikliği hiç kabul etmedi ama dünyaya kabul ettirdiler, kendileri fedakarlık etmiyor ama milletleri kullanmak, birbirine düşürmek için sadece İslam’a değil hıristiyanlara da öyledir" ifadelerini kullanmıştı.