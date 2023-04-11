AKP yeşile düşman!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, korunması gereken ve endemik bitki türlerinin yer aldığı Karaburun kumsalına beton döktü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar planında “özel korunması gereken alan” olarak yer alan kumsalın korunması için proje hazırlandı ancak proje alanı Kanal İstanbul projesinin rezerv alanında kaldığı gerekçesiyle Arnavutköy Kaymakamlığı, jandarma ekipleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından engellendi.

İBB’nin Arnavutköy Belediyesi’nin kumsala beton döktüğü projeye karşı açtığı davada, mahkeme projeyi hukuka uygun bulmadı. Ancak buna rağmen belediye çalışmalara devam devam etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce yaptığı açıklamada, Karaburun kumsalında yapılan çalışmaya karşı İBB’nin açtığı davayı kazandıklarını söyledi. Gökce, Arnavutköy Belediyesi’nin çalışmalara devam etme kararına gerekçe olarak “mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmediğini” gösterdiğini kaydetti.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün ise “Kıyı Kanuna aykırı biçimde, kazandığımız mahkeme kararlarına rağmen yapılan inşaatları tutanak altına aldık, suç duyurusunda bulunacağız” mesajını paylaştı.