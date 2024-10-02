AKP'de deprem: 4 başkan ve yönetimleri görevden alındı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişim' çıkışım gündemdeki yerini korurken; AKP'de dört ilçe başkanı görevden alındı. Genel merkez, Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman başkanlarının istifalarını istedi.
Muğla AKP yönetiminde geçen haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesinin ardından, 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındı.
Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; AKP genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi.
Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.
Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.
Son olarak Fethiye ve Ortaca ilçe başkanlarının da istifalarını il başkanlığına sundukları öğrenildi.
Etiketler: #AKP
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Bahçeli'nin hedefinde Saniye Ateş var!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Doğanşehir'de hasat başladı: Tarlada 10, markette 40 TL
- İki Bakanlık arasında 'Narin cinayeti' krizi