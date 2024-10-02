AKP'de deprem: 4 başkan ve yönetimleri görevden alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişim' çıkışım gündemdeki yerini korurken; AKP'de dört ilçe başkanı görevden alındı. Genel merkez, Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman başkanlarının istifalarını istedi.

AKP'de deprem: 4 başkan ve yönetimleri görevden alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:08

Muğla AKP yönetiminde geçen haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesinin ardından, 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; AKP genel merkezi tarafından Bodrum, Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları istendi.

Yıl sonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği öğrenildi.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru atanmıştı.

Son olarak Fethiye ve Ortaca ilçe başkanlarının da istifalarını il başkanlığına sundukları öğrenildi.


Etiketler: #AKP

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