AKP'de 'gönül alma' seferberliği başladı
AKP'nin kuruluşundan bugüne kadar, ihraç edilenler ve başka partilere geçenler hariç olmak üzere, tüm eski il-ilçe başkanları, gençlik-kadın kolları başkanları ve mahalle başkanları ile buluşma planı hazırlandı.
Uzun süredir kuruluş değerlerinden koptuğu gerekçesiyle eleştirilen AKP'de 2023 seçimleri için parti tabanına yönelik hazırlıklar yapılıyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, bu kapsamda, partinin kuruluşundan bugüne kadar, ihraç edilenler ve başka partilere geçenler hariç olmak üzere, tüm eski il-ilçe başkanları, gençlik-kadın kolları başkanları ve mahalle başkanları ile buluşma planı hazırlandı.
81 ilde il-ilçe yönetimleri eski kadrolarla toplantılar yaparak, 2023 seçimi için destek talebinde bulunuyor. Genel Merkez yönetimi de geçen hafta eski il başkanlarını Ankara’da topladı.
Bu toplantılarda, parti yöneticileri eski kadrolara “AKP'de eski ve yeni diye bir ayrım yok. Herkes bu davanın sahibidir” diye seslenildi ve mevcut il yönetimleri ile sahada birlikte çalışma yapmaları istendi.
ESKİ BAŞKANLARA DAVET
AKP genel merkez yönetimi, eski kadrolarla buluşmaların artarak devam edeceğini belirterek “Eski arkadaşlarla seçim sürecinde birlikte çalışmak istiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Tüm bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Gönüllerini alacağız” dedi.
Erdoğan da önümüzdeki günlerde, geçmişten bugüne kadar parti bünyesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan isimlerle toplantı yapacak. Bu kapsamda, AKP'li eski belediye başkanları Ankara’da yapılacak toplantıya davet edildi.
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