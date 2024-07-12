AKP'de gözler 23 Temmuz'da: 'Görevden alınabilirler' iddiası

AKP kulislerinde 23 Temmuz’da yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:23
AKP'de gözler 23 Temmuz'da: 'Görevden alınabilirler' iddiası
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İktidar partisi AKP’de yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları sürerken, aradan geçen zaman zarfında sadece bazı il başkanlarının görevden alınması ve kabinedeki değişimin iki bakanla sınırlı kalması parti içinde eleştiri konusu olmuştu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son günlerde AKP’deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda.

Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı öne sürülüyor.

Hatta genel başkan yardımcılarının bir bölümünün odasını toplamaya başladığı ve veda etmeye hazırlandığı ileri sürülüyor.

Görevden alınacağını düşünen bazı genel başkan yardımcılarının parti faaliyetleri ile ilgili planlamalarını da ortaya çıkacak yeni tabloyu dikkate alarak, 23 Temmuz'dan sonraya bıraktığı iddia edildi. MKYK toplantısında, AKP’nin kongre takviminin ele alınacağı belirtilirken, il ve ilçe başkanlıklarında başlayan değişim sürecinin de devam edeceği kaydedildi.

DEĞİŞİM HER KADEMEDE Mİ OLACAK?

Ekimde başlayacak yeni dönemde Meclis grup yönetiminde de bazı değişiklikler olabileceği iddia edilirken, kabinede yeni bir değişimin ise kongre takvimi ile paralel gerçekleyeceği yorumu yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinde beklenen değişimin de yine kısa süre içinde gerçekleşeceği iddiası konuşuluyor. Bazı politika kurullarının lağvedileceği, başdanışman kadrolarının azaltılacağı da öne sürülüyor.


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