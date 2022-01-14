AKP'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni yaptığı bir parka, usta ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun isminin verilmesine ilişkin teklif, AKP Grubu'nun oylarıyla reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 20:55
AKP'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan isimsiz parka, ressam, şair ve yazar “Bedri Rahmi Eyüboğlu” isminin verilmesiyle ilgili teklifi görüştü.

Odatv'nin haberine göre, CHP Ümraniye Belediye Meclis üyesi Sacit Eyüboğlu’nun dilekçe ile yaptığı başvuru üzerine, İBB Harita Müdürlüğü söz konusu parka “Bedri Rahmi Eyüboğlu” adının verilmesini uygun görerek teklifi onay için Belediye Meclisi’ne gönderdi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

İBB Harita Müdürlüğü tarafından gönderilen teklif, İBB Meclisi’nde AKP Grubu tarafından uygun görülmedi. Meclis çoğunluğuna sahip AKP Grubu, teklifi neden uygun görmediğinin gerekçesini belirtmedi. CHP grubunun kabul oyu verdiği teklif, oy çokluğu ile reddedildi.



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