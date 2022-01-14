AKP'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na ret

14 Ocak 2022 Cuma, 20:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ümraniye Armağanevler Mahallesi Diriliş Caddesi üzerinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan isimsiz parka, ressam, şair ve yazar “Bedri Rahmi Eyüboğlu” isminin verilmesiyle ilgili teklifi görüştü.





Odatv'nin haberine göre, CHP Ümraniye Belediye Meclis üyesi Sacit Eyüboğlu’nun dilekçe ile yaptığı başvuru üzerine, İBB Harita Müdürlüğü söz konusu parka “Bedri Rahmi Eyüboğlu” adının verilmesini uygun görerek teklifi onay için Belediye Meclisi’ne gönderdi.



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