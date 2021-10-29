AKP'den 'cemevleri' açılımı: 3 düzenleme gündemde

29 Ekim 2021 Cuma, 10:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, gündemleri arasında cemevleri olduğunu da söylemiş ve “Talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük” demişti.

İktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde sözkonusu çalışmayla ilgili ayrıntıları aktardı.

"AK Parti cemevlerini oy hesabı ile ziyaret etmemeli. Çünkü bu samimi olmaz. Ama Türkiye’nin sosyal barışı ile din ve vicdan hürriyeti açısından konuya yaklaşılmalı" diyen Selvi, iktidarın bu kez "hak temelli" bir açılımın hazırlığında olduğunu belirtip yapılması düşünülenleri şöyle sıraladı:

"1)Cemevlerinin ibadethane sayılması talepleri söz konusu. Ama kabinedeki eğilim cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde.

2) Cemevlerinde görevli olan dedelere maaş bağlanması.

3) Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması."