AKP'den torba kanun açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanlığı'na bugün sunulan torba kanuna ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 16:19
AKP'den torba kanun açıklaması
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni torba kanunu Meclis'e bugün sunduklarını açıkladı.

Elitaş, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken, Vergi Usul Kanunu'yla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren ve "evim" şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün sunuyoruz" açıklamasında bulundu. 



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