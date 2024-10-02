AKP’li belediyeler ‘tanıdıkları’ zengin etti

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:41

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:25

Adrese teslim kamu ihalelerinde tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. AKP’li belediyeler verdiği ihalelerle yandaş şirketleri zengin etmeye devam ediyor. Bunun son örneği AKP’li Başakşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nde görüldü. Başakşehir Belediyesi 10 Eylül’de araç kiralama ihalesine çıktı. Hafif yük ve yolcu taşıma araçlarının kiralanması için çıkılan ihaleyi 548 milyon 777 bin TL’ye AKP’li Vahit Kiler’in şirketi Kiler Holding’in ortağı olduğu Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi aldı. Şirket 2010 yılından bugüne kadar 250 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 3 milyar 508 milyon 233 bin TL. Şirket bugüne kadar Başakşehir Belediyesi’nden çok sayıda ihale aldı. Ayrıca belediyenin geçen haftalarda başka bir şirketten 1 milyar 714 milyon 899 bin TL’ye çok sayıda araç kiralaması da tartışmalara neden olmuştu.

KAMU ZARARI OLUŞUYOR

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Belediyenin tasarruf tedbirleri kapsamında hareket etmediğini söyleyen Kayabaşı, “Yurttaştan ve belediye bünyesinde çalışan emekçilerden kısılıyor. Çalışanların yemek ve mesai ücretlerinden kısılıyor. Ancak araç kiralamaktan vazgeçmiyorlar. Belediyenin en çok para aktardığı işlerden biri araç kiralama. Bu araçların AKP’li ilçe yöneticileri gibi birçok isme tahsis edildiğini tespit etmiştik” dedi. Kayabaşı, ihalelerin özel şartlar belirlenerek tanıdık isimlere verildiğini bu nedenden dolayı da kamu zararı oluştuğunu söyledi.

İHALELER AKP'DEN

Esenler Belediyesi ise gıda ürünleri satın almak için 29 Nisan’da ihaleye çıktı. Belediye çay, şeker ve su almak için ihaleye çıkığı haleyi 4.1 milyon TL’ye Fast Group Yapı İnşaat şirketi aldı. Söz konusu şirket de AKP’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. 2021 yılında kurulan şirket ilk kamu ihalesini 2023 yılında aldı. Bugüne kadar 6 kamu ihalesine imza atan şirket tüm ihalelerini AKP’li belediyelerden aldı. Şirket aldığı ihalelerin dördünü ise Esenler Belediyesi’nden aldı.