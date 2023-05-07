AKP'li Birinci İmamoğlu için 'emri' verdi: 'Anladığı dilden konuşun'
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Erzurum'da uğradığı saldırı sırasında güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle yetkililere tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Anladığı dilden konuşun" emri verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı sonrasında yetkililere güvenlik açığı nedeniyle tepki gösterdi. İmamoğlu'nun duruma sitem ettiği anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise "Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun." ifadelerini kullandı.
Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun. pic.twitter.com/ZcgvjP2ke8— Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 7, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- 1 milyar dolarlık ihale iddiası eşliğinde izlenimler
- O kişi için harekete geçildi
- İmamoğlu'na Erzurum'da engel
- Yandaş yazar Fuat Uğur'dan skandal sözler
- 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
- SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'kaset' açıklaması
- Bakan Özer açıkladı: Okullara 'seçim' tatili!