AKP'li Birinci İmamoğlu için 'emri' verdi: 'Anladığı dilden konuşun'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:51

Güncelleme: 07.05.2023 - 21:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı sonrasında yetkililere güvenlik açığı nedeniyle tepki gösterdi. İmamoğlu'nun duruma sitem ettiği anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise "Şuna bak, Vali ile konuşmasına bak... Bakmayın böyle milletin içinde afra tafrasına, bunu iyi tanırım, höt desen tırsar. Bununla muhatap olmak zorunda kalan bürokrat arkadaşlarımıza tavsiyem, bu terbiye sınırını aşarsa, anladığı dilden konuşun." ifadelerini kullandı.