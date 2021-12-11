AKP'li Sorgun: Gazetelerde o kadar çok iş ilanı görüyoruz ki…

11 Aralık 2021 Cumartesi, 09:41

AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, BBN TÜRK TV’de konuk olduğu programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin konuşan Sorgun, sanayi sitelerinde birçok fabrikanın önünde iş ilanı olduğunu belirtip kendilerine iş için başvuruda bulunan yurttaşların kamuda çalışmak için talepte bulundukları söyledi.

Sorgun şöyle konuştu:

“Daha önce yine bir televizyon programında yaptırım açıklamada ‘işsizlik yok' diyemeyiz. Ama sanayi sitelerine gidelim orada her fabrikanın kapısında ilanlar görürüz. Ya da şimdi yayınlanan gazete ilanlarına baktığımızda o kadar çok ‘eleman aranıyor’ ilanı görürüz ki. Bunu sırf gazetelere katkı olsun diye patronlar vermiyorlar. Gerçekten böyle bir şeyimiz var. İstihdam ihtiyacımız var. Nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var dedim”

"İŞSİZLİĞİN TANIMINI YAPALIM"

AKP Konya Milletvekili Sorgun, şöyle devam etti:

“Bir taraftan bize ama işle ilgili gelenler var. Ama bu gelenlerin daha çok talebi kamuda iş talebi. Yani bunlar kamu kurumlarında, belediyelerde hastanelerde iş talebi ile karşılıyoruz. Bu bakımdan gerçekten 'Türkiye'de işsizlik yok' dünyasını kimse söyleyemez. Dünyanın hiçbirinde böyle bir iddia yok, olamaz da zaten. Ama bunu gerçek işsizlik nedir onun tanımı üzerinden yapmamız gerekiyor. En son açıklanan verilerde de işsizlik olanlarında düşüşün olduğunu hepimiz biliyoruz. Son bir yılda sanayi iş gücüne katılım 700 bin kişi oldu. Bunlar TÜİK’in rakamları değil, SGK’nın rakamları.”

AKP'li vekil, daha önce konuyla ilgili açıklamasında "Türkiye'de ekonomik krizin olmadığını ve halkın AKP'ye güveninin devam ettiğini savunmuş, işsizlik konusundaki şikayetlerin de gerçeği yansıtmadığını ve asıl meselenin "iş beğenmeme" olduğunu" söylemişti.



