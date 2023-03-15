AKP'lilerin ilaç skandallarına yargı kalkanı! Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in köşe yazılarına erişim engeli getirildi

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:18

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 13:31

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in SGK’deki ilaç skandalları dizisi kapsamında kaleme aldığı iki köşe yazısına erişim engeli getirildi.

Ağırel, 4 Ocak 2023 tarihli, "11 milyon Avro alan AKP’li vekil" başlıklı yazısında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yurt dışı sağlık hizmetleri daire başkanı olarak görev yapan Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektubuna ulaştığını belirtmiş ve “Çırakoğlu istifa etmiş sadece bununla da kalmamış adeta kurumda yaşananları, kurulan düzeni ifşa etmişti. Kendisine ulaştım ve istifa mektubunu sordum. Mektubu doğruladı. Karşıma kocaman büyük rezalet çıktı” değerlendirmesini yapmıştı.

GENOTEK isimli firmanın kurucusu Birol Taşkara’nın kafasına silah dayandığı ve eski AKP milletvekili Şükrü Ayalan’ın 11 milyon euro aldığı iddiasını köşesine taşıyan Ağırel'in aktardığına göre AKP’li vekilin ortağı Taşkara da iddiayı doğrulamış ve olayla ilgili "kasten yaralama" "yağma" gibi suçlamalarla davacı olmuştu.

Ağırel'in aynı konunun devamı olarak ertesi gün kaleme aldığı yazı da erişim engeliyle karşı karşıya kaldı. "İlaç skandalında son perde" başlıklı yazısında Ağırel, Eski Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, TR Pharma isimli ilaç şirketinin ürünlerini satın almaları için Çırakoğlu'nu arayıp “Müdür efendi herkesi aştık, seni aşamıyoruz, bu ilaç 1000 kutu alınacak” dediğini aktarmıştı.

Yazının devamında da, Dinçbaş'ın Çırakoğlu'ndan yeniden olumsuz yanıt alması üzerine Maliye Bakanlığı'ndan bir ekibin "denetim" için kuruma gönderildiği ve Ağırel'in ifadesiyle "dört kamyon belge fotokopisi" istendiği dile getirilmişti.

AKP'li Şükrü Ayalan'ın talebi üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, "İçeriğin kişilik haklarını hedef aldığı, başta AİHM, Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu ile güvence altına alınan mevzuat ve emsal yargı kararlarında anlatılmaya çalışılan temel kriterler çerçevesinde ifade özgürlüğü ve basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi için gereken şartları taşımadığından, basın ve düşünce -ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeceği, bu nedenle 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 9'uncu maddesi ile korunan kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşıldığından erişimin engellenmesi gerektiği sonuç ve kanatine varıldığı" belirtildi.