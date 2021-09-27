Ali Erbaş'ın, Mehmet Görmez tarafından reddedilme gerekçesi ortaya çıktı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 12:10

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemdeki açıklamaları nedeniyle tarıtşma konusu olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Altaylı bugünkü yazısında, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yardımcısı olarak göreve getirilmek istenen Erbaş'ı "Bilgisi yetersiz” diyerek reddettiğini anlattı.

Altaylı'nın "Mehmet Görmez istemediyse vardır bir nedeni" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Size bir sır vereyim. Bunlar sürpriz değil. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde iktidar tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilmek istendi. Ancak getirilemedi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Prof. Mehmet Görmez, Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmasını kabul etmedi. Evet şaka değil, yalan değil. Mehmet Görmez Hoca, Ali Erbaş’ı yardımcısı olarak kabul etmedi. 'Böyle bir görevi yapacak donanımda değil. Bilgisi yetersiz' dedi.

Dahasını da söyledi ama ben aktarmayayım. Çünkü kanıtlayamam. Ama şiddetli direndiğini söyleyebilirim. 'İstifa ederim yine kabul etmem' noktasına kadar taşıdığı söylendi o günlerde. Ama iktidar Mehmet Görmez gider gitmez, onun en istemediği, hatta tek istemediği kişiyi Diyanet İşleri Başkanı yaptı. Sonrasını ise hep birlikte görüyoruz.

Bu ülkenin en önemli sorunu liyakat derken kastettiğimiz de tam bu. Liyakat olmayınca böyle oluyor. Hele hele liyakatsizlik bu kadar aşikar olunca, durum felakete dönüşüyor.”