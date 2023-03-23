Arınç hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 04:00

TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkındaki suç duyurusuna birkaç günde jet takipsizlik geldi.

Tek cümlelik karar gerekçesi, “İddia ettiği suçların yasal unsuru itibarıyla oluşmadığı anlaşıldı” şeklinde belirtildi. Kararın acele ve incelenmeden verildiğini söyleyen Çakmak, itiraz ederek “Suçların unsurlarının oluşması için ele silah alıp ortalığa düşülmesini beklemek mi gerekiyor” sorusunu yöneltti.