Arınç hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik
Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkındaki suç duyurusuna birkaç günde jet takipsizlik geldi.
TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkındaki suç duyurusuna birkaç günde jet takipsizlik geldi.
Tek cümlelik karar gerekçesi, “İddia ettiği suçların yasal unsuru itibarıyla oluşmadığı anlaşıldı” şeklinde belirtildi. Kararın acele ve incelenmeden verildiğini söyleyen Çakmak, itiraz ederek “Suçların unsurlarının oluşması için ele silah alıp ortalığa düşülmesini beklemek mi gerekiyor” sorusunu yöneltti.
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