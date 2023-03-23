Arınç hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik

Avukat İsmail Sami Çakmak’ın, seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkındaki suç duyurusuna birkaç günde jet takipsizlik geldi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00
Arınç hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik
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TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkındaki suç duyurusuna birkaç günde jet takipsizlik geldi.

Tek cümlelik karar gerekçesi, “İddia ettiği suçların yasal unsuru itibarıyla oluşmadığı anlaşıldı” şeklinde belirtildi. Kararın acele ve incelenmeden verildiğini söyleyen Çakmak, itiraz ederek “Suçların unsurlarının oluşması için ele silah alıp ortalığa düşülmesini beklemek mi gerekiyor” sorusunu yöneltti.


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