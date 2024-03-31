Ataşehir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Ataşehir'de seçimi kim kazandı? Ataşehir Belediye başkanı kim oldu?
Ataşehir seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Ataşehir'de hangi aday ne kadar oy aldı? Ataşehir Belediye başkanı kim oldu?
Ataşehir yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
Onursal Adıgüzel - CHP ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Mustafa Naim Yağcı - AKP ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Ali Coşkun - İYİ PARTİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Reşat Şahin Öztürk - MEMLEKET PARTİSİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Alev Sezen - SAADET PARTİSİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Beyza Çelik Demircioğlu - TKP ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Necati Ali Çetinkol - DEVA PARTİSİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Hüsamettin Balta - ZAFER PARTİSİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Abdulmuttalip Yücel
ATAŞEHİR'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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