Aytekin: Sağlık sisteminde büyük kriz kapıda!

11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:50

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, son dönemlerde tüm Türkiye’de artan doktor istifalarına dikkat çekti.

Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de ciddi doktor yetersizliği olduğunu ifade eden CHP'li Aytekin “Şehir Hastanelerini yaptılar, ama doktor atamadılar. Üniversite hastanelerinde branş hekimleri gidiyor. Çok sayıda hekim istifa ediyor. Türkiye sağlık sisteminde büyük krize gidiyor. Doktorların özlük hakları korunmuyor, Balıkesir’de çok sayıda tabip açığı var. Millet hastane kuyruklarında mağdur oluyor. Böyle giderse Balıkesir’de doktor kalmayacak.” dedi.

Pandeminin de etkisiyle doktorların iş yükünün arttığını ve yeni doktor ataması da yapılmadığını belirten Aytekin, "Bunun sonucunda halk hastane kuyruklarında sağlığına kavuşmayı bekliyor. Doktor sayısı azalınca, kalan doktorlara 'üç dakikada bir yeni randevu verin' deniliyor. AKP’nin şehir hastaneleri kara deliği, önce ekonomiyi, sonra hastaları en sonunda da doktorları vurdu. İstifa eden doktorların sayısında rekor artış var. Sağlık bakanı sosyal medyadan bildirim yapmayı sorumluluk olarak görüyor. Bilgilendirmenin yanında, meslektaşları ise yaşadıkları sorunlara çözüm bekliyor." dedi.

EN SONUNDA HEKİMLİĞİ BİTİRDİLER

Balıkesir'in yaş ortalaması yüksek bir şehir olduğuna ve bazı branşlara özel ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Aytekin, "Örneğin kardiyoloji yetersiz, kalp damar cerrahisi yetersiz, il genelinde onkoloji büyük problem. Her sabah, Bursa’daki hastanelere hastalar gidiyor. Üniversite hastanesinde doktorlar gittiği için bazı bölümler hasta kabul etmiyor. Bütün devlet hastanelerinde olduğu gibi Balıkesir genelindeki hastanelerde de doktorların üzerinde aşırı iş yükü var. 1.5 yıldır yönetemedikleri pandeminin sonucunda bir yandan vaka sayısı artıyor, bir yandan diğer hastalar tedavi olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Aytekin şöyle devam etti:

"AKP’nin hayatın her alanında yarattığı yıkım, şimdi de doktorlara geldi. Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçlarına baktığımızda, yeni doktorların tercih ettiği bölümler de plastik cerrahi, deri hastalıkları, göz hastalıkları oluyor. Yetişen genç doktorlar, iş yüklerindeki yoğunluk, güvencesizlik ve şiddet gibi olayların sürmesi sebebiyle kendilerince daha risksiz alanlara yöneliyor. Burada kendilerinde suç yok. Suç veya hata 19 yıldır sağlıkta dönüşüm politikası derken, hastaneleri doktorsuz bırakmayı başaran AKP iktidarıdır. Tıp Fakültelerindeki kaliteyi düşürenlerdir. Doktorları güvencesiz bırakanlardır."

NİTELİKLİ GÖÇ VERİYORUZ

"Bir hekim üç dakikada, gözlem mi yapacak, şikayet mi dinleyecek, teşhis mi koyacak, tedavi mi uygulayacak?" diye tepki gösteren Aytekin, sözlerini "Gencecik zihinler, kendilerine yatırım yapıp tıp eğitimi alıyor. Ardından ilk fırsatta yurtdışına gidiyor. Çünkü yurtdışında yaptıkları meslek saygın bir meslek olarak görülüyor. İnsanca standartlarda çalışıyorlar. Türkiye sağlık sisteminde büyük bir krize gidiyor. Bu iş yükü ile pandemiyle mi uğraşılsın, diğer hastalara mı bakılsın bilinemiyor. Sağlıkçılar için acil eylem planı yapılması ve tedbirlerin alınması gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.