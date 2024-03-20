Yayınlanma: 20.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik’teki mitingde halka seslendi. Erdoğan’a da çağrı yapan İmamoğlu, “17 tane bakan İstanbul’da siyaset yapıyor. 17 bakan+1 aday. Bir kişi daha var, yakında o da gelecek. Bekliyoruz vallahi, gel. Bekliyoruz, bu İstanbullu misafir ağırlamayı sever mi? 23 Haziran’da 806 bin kere nasıl misafir ettiyse şimdi daha büyük rakamla misafir edeceğiz” dedi. CHP’deki ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Şimdi seçimi kaybedeceklerini anladılar ya yalana, dolana, kumpasa başladılar. Yanan otobüs filmleri çekmek, 4.5 sene önceki videodan kendine iş aramak... Adalet bakanı savcı gibi açıklama yapıyor” dedi.

‘Beni yıldıramazlar’

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Kanal İstanbul meselesinde bütün mücadelemizi verdik. Bu süreç içerisinde adım attırmadık ama onlar sinsi sinsi sürdürmeye çalışıyorlar. Acemi adaya sorsanız bu konu gündeminde yokmuş. Gündeminde olsa ne olur olmasa ne olur? Bu milletin de yüzde 70-75’i Kanal İstanbul diye bir ihanet projesi istemiyor.”