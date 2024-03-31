Beşiktaş 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? Nasuh Mahruki kaç oy aldı?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:10

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:10

Beşiktaş yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

MHP

Serkan Toper

CHP

Rıza Akpolat

İYİ Parti

Nurettin Sağırkaya

DEM Parti

Bilgin Aktaş

Yeniden Refah

Osman Topak

Zafer Partisi

Alp İlter Süme

Saadet

Muhammed Gazi Kılıç

Memleket

Özgün Öztunç

TİP

Aleyna Arzum Yalçın

HÜDA PAR

Münevver Özdemir Aktaş

DEVA Partisi

Zehra Humay Zengül

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.