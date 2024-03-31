Beşiktaş 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Beşiktaş'ta seçimi kim kazandı? Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? Nasuh Mahruki kaç oy aldı?
Beşiktaş seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Beşiktaş'ta hangi aday ne kadar oy aldı? Beşiktaş Belediye başkanı kim oldu? Nasuh Mahruki kaç oy aldı?
Beşiktaş yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
MHP
Serkan Toper
CHP
Rıza Akpolat
İYİ Parti
Nurettin Sağırkaya
DEM Parti
Bilgin Aktaş
Yeniden Refah
Osman Topak
Zafer Partisi
Alp İlter Süme
Saadet
Muhammed Gazi Kılıç
Memleket
Özgün Öztunç
TİP
Aleyna Arzum Yalçın
HÜDA PAR
Münevver Özdemir Aktaş
DEVA Partisi
Zehra Humay Zengül
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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