Buldan'dan 'seçimle birlikte operasyon' iddiası: Hazırlık yaptıkları artık bir sır değil

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 14:50

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 14:50

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "HDP'yi kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddettiğini anımsatan Buldan, HDP'nin duruşunu ve gündemini değiştirmeye, bir belirsizlik ortamı yaratarak umutsuzluğu pompalamaya çalışanların kesinlikle başaramayacaklarını belirterek, "AYM'nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz. AKP-MHP kumpas ittifakı, AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisinde" ifadelerini kullandı.

"HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi için gizli tanık bulunduğunu" ileri süren Buldan, şunları kaydetti:

"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen komploya dayanan yüz sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM'ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken AYM de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP'nin Hazine yardımına bloke kararı koydu. Savcıları, hakimleri, kolluk güçlerini, valileri, imamları, bürokratları seçim kampanyasında Truva atı gibi kullanan AKP-MHP, bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına katıyor. HDP'ye yönelik kumpaslarından beslenmek isteyenlere diyorum ki size buradan bir ekmek asla çıkmayacaktır. HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir."

AKP-MHP ittifakının seçim kampanyasının birinci ayağının "siyasi kumpaslar", diğer ayağının ise "savaş politikaları" olduğunu iddia eden Buldan, "Mart başlarında seçim kararı kesinleştikten sonra Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon başlatma hazırlığı yaptıkları artık bir sır değildir. Çünkü seçim meydanlarında halka verebilecekleri bir vaatleri yok" değerlendirmesini yaptı.

"EYT'LİLERİ MAAŞ ÖDEMESİ 1 OCAK İTİBARIYLA YAPILMALI"

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi ocak ayı itibarıyla yasalaşsaydı EYT'lilerin hesabına 12 milyar 650 milyon liranın yatmış olacağını aktaran Buldan, "Şimdi 'Martta maaşlar yatacak.' diye bir laf ediyorlar. EYT'lilerin şubat maaşına da çöktüklerinin farkındayız çünkü bu parayı yandaşlarına aktarmak için, seçim kampanyalarını yürütmek için ve trol ordularını beslenmek için kullandıklarını herkes biliyor. EYT yasalaştığında maaş hesaplaması ve ödemesi 1 Ocak itibarıyla yapılmalı ve EYT'lilerin hesabına yatırılmalı." diye konuştu.

Partisinin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına karşı bağış kampanyası başlattıklarını anımsatan Buldan, şöyle konuştu:

"Dayanışma büyütür ve karanlığı dağıtır. Kampanyamıza dünyanın farklı yerlerinden binlerce cevap geldi, gelmeye de devam etmektedir. Tiyatrolar HDP için oynanmakta, konserler HDP için düzenlenmekte, her masada bir yer HDP için açılmaktadır. Bu çok değerli ve anlamlı bir dayanışmadır. Kumpaslarla HDP'yi durdurabileceklerini sananlar bizleri tanımıyorlar, tanıyacaklar. Okul harçlığını partisine bağışlayanların iradesiyle baş edemeyeceksiniz."

"ERDOĞAN 3’ÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZSIN

Pervin Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili yapılan tartışmalara ilişkin de şöyle dedi:

"Cumhur İttifakı’nın gündemine bakıyoruz, AKP Genel Başkanını yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapma telaşı içinde olduklarını görüyoruz. Yurttaşın geçimi ve sofrası bunların gündeminde yoktur. Evet, anayasaya göre 3’üncü kez aday olamazsın Erdoğan. 3’üncü kez aday olamazsın. Çok açık ve nettir. Adaylığı meşru değildir. Buradan tarihe not geçmek istiyoruz. Aday olduğu taktirde meşruluğu olmayan bir adayla karşı karşıya kalacağımızı Türkiye halkları görmeli ve bilmelidir. Ama anayasayı takmayacakları da ortadadır. AKP Genel Başkanı, yeniden aday olabilmek için ‘kronometre 2018’de sıfırlandı’ dedi biliyorsunuz. 2018 öncesi yaptığı cumhurbaşkanlığı görevini kendisi yok saydı. Bu çok açık bir şekilde ifade edildi. Bu sayılmaz diyor. Yani kendi kendisini sıfırlıyor. Sıfırlamada usta olduklarını biliyoruz."

Buldan sözlerinin devamında Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Bugünkü Erdoğan, 2018 öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstünü bir kalemle çizdi. Kendi cumhurbaşkanlığını kendisi tanımıyorsa, halk sizi hiç tanımaz. Ben de diyorum ki, sıfırlamak için kendinizi bu kadar yormanıza gerek yok. Halk zaten sizi sandıklarda sıfırlayacak. Anayasayı sağa sola bükerek aday olacağınıza, gelin bu işten vazgeçin. Çünkü sandıklarda halkın iradesini asla bükemeyeceksiniz. Cumhurbaşkanı olamayacaksınız. Halk size sandıkta izin vermeyecek. Hukuku hiçe sayan, her türlü keyfiliği siyaset haline getiren, halkın kaynaklarıyla kendilerine imparatorluk yaratmak isteyen bu iktidara karşı dur demek tarihi bir sorumluluktur."