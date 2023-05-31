Büyükşehir alarmı: İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaybeden Erdoğan, ‘Mart 2024’ için çalışmalara başladı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Aldığı yüzde 52.16’lık oyla cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle yerel seçimlerde almayı hedeflediği “üç büyükşehir”de kaybetti. Erdoğan, “CHP’den almayı hedeflediği” Ankara, İstanbul ve İzmir’de hem oran olarak hem de oy artışı olarak Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kaldı. Erdoğan, ikinci turda 1 milyon 817 bin 738 oy alarak ilk turda aldığı oyun üzerine yalnızca 44 bin 897 oy ekleyebildi. Kılıçdaroğlu, Ankara’da 1 milyon 909 bin 776 oy alarak oyunu 86 bin 240 artırdı. Yine Erdoğan, İstanbul’da, seçimlerin ikinci turunda ilk turdaki oyunu yalnızca 29 bin 730 artırabilirken Kılıçdaroğlu 192 bin 790 artırdı.

'YAŞAM TARZI' KORKUSU

Erdoğan’ın üç büyükşehirde Kılıçdaroğlu’ndan daha az oy alması kulislerde “Mart 2024 için alarm zilleri çalıyor” sözleriyle değerlendiriliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir ile ardından gelen diğer büyükşehirlerdeki ev kiralarındaki artış ile birlikte “Enflasyon ve barınma sorununun her geçen gün daha da arttığına” işaret ediliyor. Erdoğan’ın “memur maaşları ile ilgili düzenleme” çıkışının çözüm olmayacağı ifade ediliyor. Ayrıca HÜDAPAR’ın AKP listelerinden TBMM’ye girmesiyle birlikte “kadınların sahiplendirilmesi” gibi açıklamaların büyükşehirlerde yaşayan seçmende “Yaşam tarzım değişebilir” endişesini beraberinde getirdiği belirtiliyor.

KURUM'U HAZIRLIYOR

Erdoğan’ın, balkon konuşmasında önceliğini “enflasyona, yaşam tarzına ve yeni anayasa çalışmalarına verdiğinin” altı çiziliyor. Erdoğan’ın, şimdiden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u, “İBB Başkanlığı için hazırladığı” yorumları yapılıyor.

