Cem Uzan'dan bir garip çağrı: 100 bin Euro ödüllü 'after parti'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:47

Güncelleme: 18.08.2023 - 13:52

Fransa’da yaşayan ve geçen günlerde VidiStar dijital platformunu açacağını duyuran iş insanı Cem Uzan, bu çatı altında 'after parti' yarışmasıyla katılımcıları Monaco'da bir maceraya davet etti.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN EURO

Cem Uzan, 5 erkek ve 20 kadın yarışmacının davetlisi olarak 'after parti'de lüks bir villada yaşayacağını ve kazanan çiftin 100 bin Euro ödül alacağını duyurdu. Uzan yarışmacıların lüks yaşam tarzının tadına varacağını belirtti.

Uzan'ın bu çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

"İSTEDİNİZ, YAPIYORUM"

"İstediniz yapıyorum. Cem Uzan after party Monaco" diyen Uzan, videoda "Hayal et, çılgınca hayal et. Hayallerinin ötesinde hayal et. Bütün masrafların benden, vizen benden katılması senden. Büyük ödül 100 bin euro, var mısın? Hadi gel katıl Monaco'da birlikte partileyelim" dedi.

Videoda ayrıca "Olay yaratacak bu reality show'da 20 genç ve güzel kadını, karizmatik 5 erkeği hayal edemeyecekleri bir yaşam ve aşk hikayesi bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Uzan paylaşımı kısa süre sonra sildi, ancak sonra yeniden paylaştı.