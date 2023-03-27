Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a HÜDA PAR tepkisi: Farklı düşünmüyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:01

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:01

Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın, Cumhur İttifakı'na desteği yoğun tartışmalara neden oldu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçen günlerde yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" dedi.

Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt gündemdeki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"Hizbullah bir terör örgütüdür. Hizbullah, Gaffar Okkan ve beş polisi şehit etmiş bir terör örgütüdür" diyen Enginyurt, "Hizbullah, Konca Kuriş başta olmak üzere kadınlar da dahil domuz bağıyla bağlayarak, kafalarına kurşun sıkarak öldüren alçak bir terör örgütüdür. Dolayısıyla Hizbullah'ın terör örgütü olmadığını söyleyenler de teröre hizmet etmektedirler.

HÜDA PAR ne diyor? Anayasa'dan Türk ismi kaldırılsın diyor. HÜDA PAR ne diyor? Türk Bayrağı ismi bizi irrite ediyor diyor. HÜDA PAR ne diyor? Ne mutlu Türk'üm demeyelim diyor. HÜDA PAR ne diyor? Kürdistan İslam devleti kuracağız diyor" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN FARKLI DÜŞÜNMÜYOR"

Erdoğan'ın HÜDA PAR'a yaklaşımını da değerlendiren Enginyurt şöyle konuştu:

"Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bu HÜDA PAR'a milli ve yerli dedi diye milli ve yerli mi oluyor? Recep Tayyip Erdoğan HÜDA PAR'ı neden Cumhur İttifakı'na alıyor? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan HÜDA PAR'dan farklı düşünmüyor. Afganistan'da Taliban iktidara geldiğinde benim Taliban'la fikir ayrılığım yok diyen biri."