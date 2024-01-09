CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kimdir? Çağlar Duran kaç yaşında, nereli?

Son dönemde merak edilen yerel seçimlerin yaklaşmasıyla, CHP'nin adayları da netleşiyor. CHP'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran oldu. Peki, CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kimdir? Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 15:45
CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kimdir? Çağlar Duran kaç yaşında, nereli?
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Çağlar Duran oldu. Peki, CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kimdir? Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli?

COŞKUN ÇAĞLAR DURAN KİMDİR?

Elazığlı Avukat Coşkun Çağlar Duran, 1976 yılında Maden İlçesi'nin Durmuştepe köyünde dünyaya geldi. Hukuk Fakülte'sinden mezun olan Duran, şu anda Elazığ'da serbest avukatlık pratiği yürütmektedir. 

COĞKUN ÇAĞLAR DURAN ÖZEL HAYATI

Coşkun Çağlar Duran evli ve iki çocuk babasıdır.


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