CHP Genel Başkanı Özel, Mehmet Aslandoğan’ın cenazesine katıldı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:41

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:46

CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in kayınpederi Mehmet Aslandoğan’ın cenaze töreni Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aslandoğan’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilmek için cenaze arabasına taşındı.