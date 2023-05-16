CHP içinden ilk kare! "İkinci tur için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz"

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:13

Güncelleme: 16.05.2023 - 18:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçim çalışmalarına başladı.

Parti, 28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tur oylamasında propaganda süreci için Mehmet Ali Yüksel’i görevlendirdiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İmamoğlu ve Yavaş CHP Genel Merkezi’nde ikinci tur stratejisini görüştü. Toplantıdan bir fotoğraf ve bir mesaj paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Seçim çalışmaları mesajı veren İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz."