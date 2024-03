CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 04:00

Çelik ayrıca yurttaşlara sandıklara sahip çıkmaları için müşahit olmaları konusunda çağrıda bulundu.



‘ÇOĞUNLUĞU ALACAĞIZ’



İstanbul’da 14 CHP’li belediyeye 14 daha ekleme potansiyellerinin olduğunu belirten Çelik, “Şu anda İstanbul’un çok önemli alanlarında öne geçmiş durumdayız. Belediyesi bizde olmayan, bir-iki puan öne geçtiğimiz alanlar var. Tam yarışın başa baş olduğu yerler var. Yarım puan geride olduğumuz alanlar var. Buralarda özel çalışmalar yapıyoruz. Bunlar aynı zamanda İBB’de meclis çoğunluğunu sağlayacağımız anlamına geliyor. İBB meclis çoğunluğuyla yapılan bütün engellemeleri ortadan kaldıracağımız anlamına geliyor” diye konuştu.



Arnavutköy ilçesiyle ilgili de konuşan Çelik, “Arnavutköy’de çok genç ve dinamik bir arkadaşımızla yola çıktık: Tekin Aras. Orada gerçekten çok etkili bir saha çalışması yürütüyor. Arnavutköy’ü kazanıyoruz” dedi.



‘ÜÇ AŞAMALI GÜVENLİK’



Sandık güvenliğine ilişkin her türlü önlemin alındığını belirten Çelik, “Asil sandık görevlilerimizle ilgili süreci tamamladık. Her sandıkta sandık görevlilerimiz var. Her okulda mutlaka iki avukatımız ve bilişim sorumlularımız olacak. Sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladıktan sonra verilerin hızlı bir şekilde il başkanlığına ve genel merkeze iletecekler. Aynı zamanda ıslak imzalı tutanaklarla ilçe binalarında bir giriş daha yapacağız. Yani seçim sonuçlarını üç aşamalı kontrol edeceğiz. Sıkı bir biçimde hazırlanıyoruz. İstanbullular gönül rahatlığıyla 31 Mart’ta sandıklara gidip oylarını kullanabilirler” dedi. Çelik, “Şu çağrıyı da yapmak isterim. Müşahitlere de ihtiyaç var. Müşahit olmak isteyen İstanbullular CHP ilçe binalarına giderek müşahit kartlarını alabilirler. Sandıklarda gözlemci olabilirler. Bütün İstanbullardan seçimlerde müşahit olarak görev almalarını bekliyor ve talep ediyoruz” diye konuştu.



KURUM'A TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Maltepe’de seçim broşürünü dağıtan bir AKP’li şahsın darpedildiği iddialarına gündeme getiren Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’a sosyal medyadan yanıt verdi. Söz konusu AKP’linin provakitif amaçlı, hangi partiye ait olduğu belirtilmeyen, iftira broşürleri dağıtırken engellendiğini belirten Çelik, “Suçüstü yakalanan kişi serbest, suçu engellemeye çalışan kişiler sizin talimatınızla gözaltında. İftira, yalan, montaj, kumpas alışkanlıklarınızdan artık vazgeçin!” dedi.