CHP İstanbul'da delege ayrılığı!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 20:21

Güncelleme: 26.09.2023 - 20:46

Değişimcilerin adayı olarak nitelendirilen CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Çelik’in ardından eski İl Başkanı Cemal Canpolat da genel merkezin desteğini aldığını söyleyerek adaylığını duyurdu.

En çok delegeye sahip İstanbul İl kongresine günler kala kulislerdeki hareketlilik bitmiyor.

Bugün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ilçe örgütü kadrosuyla beraber Özgür Çelik’e olan desteğini açıklarken, Çelik’in şu an ilçe başkanlığı yaptığı Bahçelievşer’deki 21 delegeden 10’u Cemal Canpolat’ı desteklediklerini belirtti.

Gökmen Güneş,Erkan Değirmenci, Gülali Şat, Mahir Sürensoy, Şükriye Aydın, Azelya Özdağ Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaş ve Savaş Gül’ün imzasının bulunduğu açıklamada Çelik’i ilçe kongresinde desteklediklerini ancak il kongresinde Cemal Canpolat’ı destekleyecekleri ifade edildi.

DELEGELERDEN AÇIKLAMA

10 delege tarafından yapılan açıklama şöyle;

"İlçe kongremizde partimizin yerel seçimlerde gücünü ve etkinliğini arttırmak için ortak hareket ederek Özgür Çelik’i destekleme kararı aldık. Bunun gereğini de ilçe kongremizde ortaya koyduk.

Bizler, Bahçelievlerde bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan bir kaç hafta önce Bahçelievler’e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul’a çevrilmiştir. Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler’in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde bu mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde İstanbul’da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz.

Gençleşmek, yenilenmek ve örgütsel gücümüzü en yüksek seviyede önümüzdeki yerel seçimlerde hem Bahçelievler’i hem de İstanbul’u kazanmak adına; 2019’da olduğu gibi bugün de yerel aktörlere tam destek veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde yol yürümek gerektiğine inanıyoruz.

Değişim adına tavır ortaya koyan ancak anlayış olarak bunu henüz ilçesinde bile uygulamayanların da kendi zihinlerini değiştirmeye başlamaya davet ediyoruz.

Biz Bahçelievler’de yerel seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Bu inanç ile partimize hizmet ediyoruz ve edeceğiz. İl Başkanlığı’na aday oldunu ilan eden İlçe Başkanımız Özgür Çelik’in de bu hedefe uygun davranarak Bahçelievler örgütünün önünü açması ve adaylık sürecini ilçe başkanı sıfatıyla yönetmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Değişime Bahçelievler’den başlamanın tam zamanı!

Bizler Bahçelievler il delegeleri olarak 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde Sayın Cemal Canpolat’ı desteklediğimizi tüm parti ve İstanbul kamuoyuna ilan ediyoruz.

Gökmen Güneş

Erkan Değirmenci

Gülali Şat

Mahir Sürensoy

Şükriye Aydın

Azelya Özdağ Keser

Ladise Has

Ahmet Bora

Ali Aktaş

Savaş Gül"