CHP, Karadeniz ve Doğu'dan sonra İç Anadolu masası da kuruyor

26 Mart 2022 Cumartesi, 11:28

CHP’nin “İktidara Hazırız, Büyük Örgüt Buluşması” Antalya’da yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki buluşmaya CHP genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, 81 il ve 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri katıldı. Büyük buluşmaya ilişkin konuşan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iktidara hazır olduklarını açıklayarak, “Biz iktidara hazır olduğumuzu sadece kendi örgütümüze söylemiyoruz, tüm Türkiye’ye söylüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı ilk toplantı değil tabii ki son toplantı da olmayacak” dedi.

"BİZ HAZIRIZ, BUNU DA TÜM TÜRKİYE’YE İLAN EDİYORUZ"

Salıcı, toplantıda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun parti örgütüne seçime kadar olan süreçte rota ve hedef tarif ettiğini belirterek, parti örgütlerinin de bu rota doğrultusunda çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. Salıcı, önümüzdeki seçimde özellikle ağırlık verdikleri bölgelerin Doğu ve Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Hatırlarsanız ben iki sene önce şunu söylemeye başladım. Biz 2018 seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu’dan düşük oy aldık. Ondan önceki seçimde de düşük oy aldık. Bununla yüzleşmemiz, oraya daha fazla eğilmemiz lazım. Bizim örgütümüz, ilçe, il başkanlarımız var. Meseleyi sadece onların sorumluluğu gibi algılamamız lazım. Bu partinin de sorumluluğu, genel merkezin de katkı sunması gereken bir mesele dedik. Bunu sonucunda bir Doğu Masası kurduk. Doğu’daki 24 ilimizde bu masa sürüyor. Bir ay önce Karadeniz Masası kurduk. Karadeniz’de de kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta da İç Anadolu Masası kuracağız. Orada da güçlenmemiz gerekiyor. Biz düşük oy aldığımızı düşündüğümüz, yeterince seçmenin bize teveccüh göstermediğini düşündüğümüz yerlere eğiliyoruz. Bir, bunun nedenlerini anlamaya çalışıyoruz; iki, bu nedenleri ortadan kaldıracak siyasi çalışma nedir; üç, genel merkez ve Türkiye’nin başka yerlerindeki siyasetçi arkadaşlarımızın o bölgelerde daha fazla siyaset yapmasını sağlayan bir süreç örgütlüyoruz. Bu çalışmaların sonunda CHP’nin kadroları ve politikaları hazır. Biz hazırız, bunu da tüm Türkiye’ye ilan ediyoruz.”

"VATANDAŞ KUYRUKTA ZATEN"

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda verdiği mesajlar için de Salıcı şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP’nin politikalarını içselleştireceksiniz, vatandaşa bunu anlatacaksınız. Bizim artık vatandaşa dönüp ‘Senin sorunun şudur, şurada problem var’ deme ihtiyacımız yok. Vatandaş her gün gelen benzin zamlarıyla bunu yaşıyor. Elektrik faturası öderken, yağ ve et kuyruğuna girdiğinde bunu yaşıyor. Ona gidip de ‘Bak Türkiye’de yağ problemi var’ demenin bir anlamı yok. Vatandaş kuyrukta zaten. Ona biz ‘bu problemi nasıl çözeriz’i anlatmamız lazım.”